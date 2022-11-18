Bakan Soylu bütçe görüşmelerinde açıkladı: "Bin 248 teröristin 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.
"BİN 248 TERÖRİSTİN, 393'Ü İFADELERİNDE PKK'YA HDP ARACILIĞI İLE KATILDIĞINI SÖYLÜYOR"
Sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
Birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, yüzyılın seçimine yaklaşılırken, Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye'yi, etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, dünyaya sözünü söylemesini engellemeye yöneliktir.
Her iki olaydaki organizasyon, talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimizde oynadığı oyunun büyüklüğüne işarettir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından bir tanesidir. Failini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz.
İKİ TERÖR SALDIRISI DA AYNI MERKEZDEN
Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.
Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.
Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.
Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK'nın en büyük finans kaynağıdır.
Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.