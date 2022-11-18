Bakan Soylu bütçe görüşmelerinde açıkladı: "Bin 248 teröristin 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor"





Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, yüzyılın seçimine yaklaşılırken, Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye'yi, etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, dünyaya sözünü söylemesini engellemeye yöneliktir.

Her iki olaydaki organizasyon, talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimizde oynadığı oyunun büyüklüğüne işarettir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından bir tanesidir. Failini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz.



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