Taksim saldırısından yeni keşif görüntüleri! Ahlam Albashir saldırıdan günler önce yine elinde gülle...

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Katliam öncesinde yapılan keşiflerle ilgili bir diğer ayrıntı ise ilk keşfin 14 yaşındaki A.E. isimli çocukla yapılması. Edinilen bilgilere göre A.E. teröristlerin 4 ay boyunca gizlendikleri Esenler'deki konfeksiyon atolyesinde çalışan başka bir yabancı uyruklu kadın olan ve olay kapsamında gözaltına alınan Rama Altaha'nın oğlu. Terörist dikkat çekmemek için ve Taksim hakkında bilgi edinebilmek için 2008 doğumlu A.A'yı yanında götürmüş.