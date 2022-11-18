Taksim saldırısından yeni keşif görüntüleri! Ahlam Albashir saldırıdan günler önce yine elinde gülle...
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashir'in da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı. Teröristin saldırı gününden farklı bir kıyafet giydiği görülürken elinde yine saldırı gününde olduğu gibi gül taşıdığı görüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashir'in da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.
KIYAFET FARKLI ELİNDE YİNE GÜL VAR
Sabah'ta yer alan görüntülere göre terörist ahlam albashir 4 kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için istiklal caddesi'ne geliyor. bu kez üzerindeki kıyafetler farklı olurken elinde yine gül bulunuyor.
TERÖRİSTİN KEŞİF GÖRÜNTÜLER | İZLE
TERÖRİSTİ GETİREN YİNE AYNI İSİM!
Katil kadını o gün İstiklal'e getiren ise yine örgüt kontrolündeki Yasir Alkoralı isimli korsan taksici. Bu korsan taksici katili 3 kez İstiklal Caddesi'ne getiren isim. Aynı zamanda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralanmasına yolaçan bombayı da 13 Kasım'da Yasir 34 MG… plakalı beyaz aracı ile Taksim'e taşımıştı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK
Katliam öncesinde yapılan keşiflerle ilgili bir diğer ayrıntı ise ilk keşfin 14 yaşındaki A.E. isimli çocukla yapılması. Edinilen bilgilere göre A.E. teröristlerin 4 ay boyunca gizlendikleri Esenler'deki konfeksiyon atolyesinde çalışan başka bir yabancı uyruklu kadın olan ve olay kapsamında gözaltına alınan Rama Altaha'nın oğlu. Terörist dikkat çekmemek için ve Taksim hakkında bilgi edinebilmek için 2008 doğumlu A.A'yı yanında götürmüş.