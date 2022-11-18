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    • 18.11.2022 13:38
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    • 18.11.2022 14:01
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    Taksim'deki kanlı saldırının faili Ahlam Albashir'in sevgilisi ortaya çıktı! YPG/PKK'ya o götürmüş: 'Hamedoş'

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı saldırı ve saldırıyı gerçekleştiren teröriste ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Tutuklanan PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in örgütle ilk temasını sağlayan sevgilisinin kimliği ortaya çıktı. “Hamedoş” kod adlı Hamed El Ali isimli teröristin Suriye'nin Cerablus kentinde terör örgütü adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.

    Taksim’i kana bulayan teröristin sevgilisi bulundu

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashir ile ilgili çarpıcı detaylardan birine daha ulaşıldı.

    Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashir adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurduğu ve "sevgili" oldukları PKK/YPG mensubu "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izine ulaşıldı.

    'HAMEDEOŞ' KİM VE NERELİ?
    Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir'in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG'li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı.

    Fotoğrafta Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu bir araç üzerinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor. Albashir'in "2017'de temas kurdum" dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali'nin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

    SAHTE EVLİLİK OYUNU
    Terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı.

    Sahte evlilik belgesi tespitlere göre; 2021 yılında bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK/YPG tarafından planlı bir şekilde hazırlanmış.

        EVLİLİK CÜZDANI
        İstanbul'a geldikten sonra dikkat çekmemek için "Evli Çift" gibi davranan Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının fotoğrafı ortaya çıktı.

        Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı.

        Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış.

        "SURİYELİ-SOMALİLİ" TARTIŞMASINA NOKTA
        Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi.
            İşte teröristin Taksim’e geldiği araç
            Haberler Güncel Taksim'deki kanlı saldırının faili Ahlam Albashir'in sevgilisi ortaya çıktı! YPG/PKK'ya o götürmüş: 'Hamedoş'
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