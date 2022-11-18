İşte terörist Ahlam Albashir'in Taksim'e geldiği o araç! Böyle deşifre oldu

Taksim'i kana bulayan terör saldırısına ilkişkin yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındı.
17 TUTUKLAMA
Tutuklanma talebiyle sevk edilen Ahlam Albashir ve Ammar Jarkas'ın aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise şehri terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Ahlam Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti.
Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı.