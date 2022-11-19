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    • 19.11.2022 06:57
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    • 19.11.2022 06:57
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    Terörün siyasi ayağı HDP’li Ömer Önen'in PKK’ya haraç topladığı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Kobani olaylarına ilişkin Ankara merkezli başlayan soruşturmada, PKK'nın mali yapılanmasında haklarında dava açılan eski DBP'li Kayapınar Belediye Meclis üyesi ve işadamı Nihat Salmış, eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Ömer Önen, eski HDP saymanı İhsan Çelik ve dönemin BDP genel saymanı Berat Anli'nin dosyasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

    HDP’li başkan PKK’ya haraç topladı

    Kobani olaylarına ilişkin Ankara merkezli başlayan soruşturmada, PKK'nın mali yapılanmasında haklarında dava açılan eski DBP'li Kayapınar Belediye Meclis üyesi ve işadamı Nihat Salmış, eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Ömer Önen, eski HDP saymanı İhsan Çelik ve dönemin BDP genel saymanı Berat Anli'nin dosyasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

    Şüphelilerin siyasi kimliklerini kullanarak Kobani bahanesiyle PKK'ya yardım parası topladıkları, dikkat çekmemeleri için PKK elebaşı Murat Karayılan tarafından çeşitli siyasi görevlere getirildiği belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheliler hakkında, ölen PKK'lıların ailelerine sözde 'değer aileleri' adı verdikleri ve bu ailelere para yardımında bulunduklarına ilişkin MASAK raporu hazırlanırken, örgütün seçim zamanlarını ve toplumsal olayları işadamları, esnaf ve halktan para toplamak için kullandıkları anlatıldı.

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    Haberler Güncel Terörün siyasi ayağı HDP’li Ömer Önen'in PKK’ya haraç topladığı ortaya çıktı!
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