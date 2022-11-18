AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'İstiklal' saldırısına ilişkin açıklama: Kuklacıyı biliyoruz

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Maalesef uzun yıllar sonra Türkiye böylesine kitlesel bir terör saldırısıyla karşılaştı.

Öncelikle bir kere daha ölenlere rahmet diliyorum. Ama hemen olayın arkasından milletimizin bütün kesimleriyle birlikte göstermiş olduğu olağanüstü dayanışma ruhu için de aziz milletimize şükranlarımızı, minnettarlıklarımızı ifade etmek istiyorum.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN İBARET BİR SALDIRI DEĞİL"

Çok hain bir saldırı sadece bu saldırı o saldırıyı yapan teröristten o caniden ya da onları oraya sürükleyen terör örgütlerinden ibaret bir terör saldırı değildir. Ne yazık ki ismini de çok güzel süslü bir şekilde koydukları proxy war ya da vekalet savaşları üzerinden dünyanın dört bir tarafında bazı devletler kendi güçlerini artırmak nüfuz alanlarını genişletmek istiyorlar. Çok net bir şekilde terör ve terör örgütleri bu amaçla kullanılıyor.

Hatta diyebiliriz ki vekalet savaşları terör örgütlerini bir şekilde dış politikanın da araçlarından birisi haline getirmiş oldu. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu saldırganlarla bu tutuklananlarla birlikte esas itibariyle olayın arkasındaki esas failler ortaya çıkarılabilir.

"BİZ KUKLACILARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bunlar bulunup bütün dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna deşifre edilir. Bu önemli bir mesele. Üzerinde durulması gerekir. Biz hep şunu söylüyoruz biz kukla ile ilgilenmiyoruz esasında kuklayı oynatan kuklacıların kimler olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı bir mücadele verilmesi lazım. Terörü sadece bütün teröristleri ortadan kaldırana kadar değil terörü ortaya çıkaran şartların tamamını bir şekilde kontrol altına alana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Yani mücadeleyi bir üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz.

TERÖRÜN ARKASINDAKİ ESAS SORUMLULAR

Bu örgütlere silah desteğini verenler bu örgütlere istihbarat desteği verenler lojistik desteği verenler hatta ve hatta kendi ülkelerinde bunlara yer açarak siyasi destek verenlerin terörün arkasındaki esas sorumlular olduğunun bilinmesi lazım. Türkiye aşağı yukarı 40 yılı aşkın bir süredir hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya.

40 bine yakın insanımız maalesef hayatını kaybetti. Türkiye trilyonlarca dolarını bu işte kaybeden bir ülkedir. Burada kararlı bir şekilde şunu söylüyoruz gerçekten teröre karşı olanlar insanlık cephesinde bir araya gelsinler terör örgütleri ve terör örgütlerini ortaya çıkaran şartların dünyada artık hiçbir şekilde etkili olmaması için ortak mücadele verelim. Taksim saldırısı bu anlamda herkesin gözünü açmalıdır. Ve herkesin bu konuda samimiyetle teröre karşı mücadelede ortak bir cephede buluşmasını sağlamalıdır diye düşünüyoruz.

Yani zor bir süreç. Şunu da hatırlatmak isterim bu neo-emperyal stratejilerin bir parçası olarak kullanılan bu vekalet savaşları dünyanın birçok yerinde terör örgütleri ortaya çıkarıyor.

TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI

Numan Kurtulmuş Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasına ilişkin de konuştu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

İŞTE SALDIRININ AYRINTILARI

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.