AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'İstiklal' saldırısına ilişkin açıklama: Kuklacıyı biliyoruz

İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırı sonrası saldırıya ilişkin bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır dahil 17 kişi tutuklandı.
"KUKLACIYI BİLİYORUZ"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş söz konusu saldırı ile ilgili A Haber'e önemli açıklamalar yaptı.
Kurtulmuş "Kuklacıyı biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Maalesef uzun yıllar sonra Türkiye böylesine kitlesel bir terör saldırısıyla karşılaştı.
Öncelikle bir kere daha ölenlere rahmet diliyorum. Ama hemen olayın arkasından milletimizin bütün kesimleriyle birlikte göstermiş olduğu olağanüstü dayanışma ruhu için de aziz milletimize şükranlarımızı, minnettarlıklarımızı ifade etmek istiyorum.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN İBARET BİR SALDIRI DEĞİL"
Çok hain bir saldırı sadece bu saldırı o saldırıyı yapan teröristten o caniden ya da onları oraya sürükleyen terör örgütlerinden ibaret bir terör saldırı değildir. Ne yazık ki ismini de çok güzel süslü bir şekilde koydukları proxy war ya da vekalet savaşları üzerinden dünyanın dört bir tarafında bazı devletler kendi güçlerini artırmak nüfuz alanlarını genişletmek istiyorlar. Çok net bir şekilde terör ve terör örgütleri bu amaçla kullanılıyor.
Hatta diyebiliriz ki vekalet savaşları terör örgütlerini bir şekilde dış politikanın da araçlarından birisi haline getirmiş oldu. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu saldırganlarla bu tutuklananlarla birlikte esas itibariyle olayın arkasındaki esas failler ortaya çıkarılabilir.
"BİZ KUKLACILARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Bunlar bulunup bütün dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna deşifre edilir. Bu önemli bir mesele. Üzerinde durulması gerekir. Biz hep şunu söylüyoruz biz kukla ile ilgilenmiyoruz esasında kuklayı oynatan kuklacıların kimler olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı bir mücadele verilmesi lazım. Terörü sadece bütün teröristleri ortadan kaldırana kadar değil terörü ortaya çıkaran şartların tamamını bir şekilde kontrol altına alana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Yani mücadeleyi bir üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz.
TERÖRÜN ARKASINDAKİ ESAS SORUMLULAR
Bu örgütlere silah desteğini verenler bu örgütlere istihbarat desteği verenler lojistik desteği verenler hatta ve hatta kendi ülkelerinde bunlara yer açarak siyasi destek verenlerin terörün arkasındaki esas sorumlular olduğunun bilinmesi lazım. Türkiye aşağı yukarı 40 yılı aşkın bir süredir hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya.
40 bine yakın insanımız maalesef hayatını kaybetti. Türkiye trilyonlarca dolarını bu işte kaybeden bir ülkedir. Burada kararlı bir şekilde şunu söylüyoruz gerçekten teröre karşı olanlar insanlık cephesinde bir araya gelsinler terör örgütleri ve terör örgütlerini ortaya çıkaran şartların dünyada artık hiçbir şekilde etkili olmaması için ortak mücadele verelim. Taksim saldırısı bu anlamda herkesin gözünü açmalıdır. Ve herkesin bu konuda samimiyetle teröre karşı mücadelede ortak bir cephede buluşmasını sağlamalıdır diye düşünüyoruz.
Yani zor bir süreç. Şunu da hatırlatmak isterim bu neo-emperyal stratejilerin bir parçası olarak kullanılan bu vekalet savaşları dünyanın birçok yerinde terör örgütleri ortaya çıkarıyor.
TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI
Numan Kurtulmuş Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasına ilişkin de konuştu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.
İŞTE SALDIRININ AYRINTILARI
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde zırhlı araçlara ve 4 polis minibüsüne bindirilen 49 şüpheli, sağlık kontrolü için çevredeki hastanelere götürüldü.
Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal Hassan'ın birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.
Ferhat Habeş'in sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.
AHLAM ALBASHIR'IN EMNİYET İFADESİNE ULAŞILDI
Terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde saldırının nasıl planlandığını itiraf etti.
Albashır ifadesinde, terör örgütüyle erkek arkadaşı aracılığıyla 2017'de tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattı.
Örgüt içerisindeyken temmuz ayında Münbiç'te bölgenin önde gelenlerinden olan ve daha sonra terör örgütü YPG'nin istihbarat biriminden olduğunu öğrendiği "Hasan" isimli kişinin, yanına gelerek, "Hacı sana önemli bir görev verecek" dediğini belirten Albashır, "Daha sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı ile görüştüm. Burada bana Bilal diye birisiyle Türkiye'ye gideceğimi söyledi. 400 lira ile 2 cep telefonu vererek daha önce hiç tanımadığım ve karı-koca rolü yaptığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim İdlib'de buluştum." şeklinde ifade verdi.
KONUMLA ESENLER'E GELDİLER
Firari şüpheli Bilal Hassan'nın ilk buluştuklarında kendisine Türklerden nefret ettiğini söylediğini öne süren zanlı Albashır, 27 Temmuz'da illegal yollardan Hatay'a, aynı gün ise oradan İstanbul'a geldiklerini anlattı.
İfadesinde, yoldayken nereye gideceğini bilmediğini öne süren Ahlam Albashır, İstanbul'dayken Bilal Hassan'ın telefonuna gelen konumdaki eve gittiklerini, 4 ay boyunca kaldıkları bu ev ile çalışıyor gözüktükleri iş yerinin Ferhat Habeş'e ait olduğunu daha sonra öğrendiğini aktardı.
Albashır, Bilal Hassan'ın bomba yüklü çantayı İdlib'de yanında getirdiğini öne sürdü.