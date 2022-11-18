Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatın kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika gezisi sonrası Kocaeli'ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.
Öte yandan merhum Celal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı sert eleştiriler ise hala hafızalardaki yerini koruyor.
"ABİM FETÖ'DEN YANA"
2016 yılında "FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar" yazılı pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edileleciğinin söylenmesi üzerine "Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam. Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur" ifadelerini kullanmıştı.