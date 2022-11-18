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    • 19.11.2022 01:26
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    Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Celal Kılıçdaroğlu bir dönem kardeşine yönelik söylemleri nedeniyle gündem olmuştu. Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den geri istemiş, FETÖ'ye verilen desteği ifşa ettiği için CHP'den de ihraç edilmişti.

    Kılıçdaroğlu’nun yaşamını yitirdi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatın kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika gezisi sonrası Kocaeli'ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.

    Öte yandan merhum Celal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı sert eleştiriler ise hala hafızalardaki yerini koruyor.



    "ABİM FETÖ'DEN YANA"
    2016 yılında "FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar" yazılı pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edileleciğinin söylenmesi üzerine "Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam. Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur" ifadelerini kullanmıştı.



        "ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
        FETÖ/PDY üyelerinin CHP içerisinde bulunmasından duyduğu rahatsızlık sonucu Didim Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi başlatan Celal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin' ifadelerinin yer aldığı afiş açmıştı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, "FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini bildiğim için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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