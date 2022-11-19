İstiklal saldırısının firari ismi Bilal Hassan'ın yeni görüntüleri çıktı! Patlama olmadan kaçmaya başladı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde zırhlı araçlara ve 4 polis minibüsüne bindirilen 49 şüpheli, sağlık kontrolü için çevredeki hastanelere götürüldü.
Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal Hassan'ın birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.
Ferhat Habeş'in sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.
AHLAM ALBASHIR'IN EMNİYET İFADESİNE ULAŞILDI
Terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde saldırının nasıl planlandığını itiraf etti.
Albashır ifadesinde, terör örgütüyle erkek arkadaşı aracılığıyla 2017'de tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattı.
Örgüt içerisindeyken temmuz ayında Münbiç'te bölgenin önde gelenlerinden olan ve daha sonra terör örgütü YPG'nin istihbarat biriminden olduğunu öğrendiği "Hasan" isimli kişinin, yanına gelerek, "Hacı sana önemli bir görev verecek" dediğini belirten Albashır, "Daha sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı ile görüştüm. Burada bana Bilal diye birisiyle Türkiye'ye gideceğimi söyledi. 400 lira ile 2 cep telefonu vererek daha önce hiç tanımadığım ve karı-koca rolü yaptığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim İdlib'de buluştum." şeklinde ifade verdi.
KONUMLA ESENLER'E GELDİLER
Firari şüpheli Bilal Hassan'nın ilk buluştuklarında kendisine Türklerden nefret ettiğini söylediğini öne süren zanlı Albashır, 27 Temmuz'da illegal yollardan Hatay'a, aynı gün ise oradan İstanbul'a geldiklerini anlattı.
İfadesinde, yoldayken nereye gideceğini bilmediğini öne süren Ahlam Albashır, İstanbul'dayken Bilal Hassan'ın telefonuna gelen konumdaki eve gittiklerini, 4 ay boyunca kaldıkları bu ev ile çalışıyor gözüktükleri iş yerinin Ferhat Habeş'e ait olduğunu daha sonra öğrendiğini aktardı.
Albashır, Bilal Hassan'ın bomba yüklü çantayı İdlib'de yanında getirdiğini öne sürdü.