İstiklal'deki kanlı saldırıda 2 hainin izi sürülüyor! Hacı ve Bilal Hassan... Kim bunlar?

İstanbul'un kalbinin attığı İstiklal Caddesi'ne geçtiğimiz hafta sonu terör ögütü PKK tarafından alçak bir saldırı gerçekleştirildi.
Ahlam Albashır isimli PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız yaralandı.
BAĞLANTILAR DEŞİFRE OLUYOR
Güvenlik güçleri saldırı sonrası yaptığı operasyonla kısa süre içerisinde Ahlam Albashır'ı kıskıvrak yakaladı. İlk ifadesinde terör örgütü PKK'nın istihbarat elemanı olduğunu itiraf eden Albahır'ın bağlantıları da deşifre olmaya başladı.
Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
ALBASHIR 'HACI'NIN ADINI VERDİ
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist dün ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı teröristle irtibatlı olduğunu söyledi.
"HACI TALİMAT VERDİ BOMBAYI PATLATTIM"
Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.
Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.