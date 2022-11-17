İstiklal'deki kanlı saldırıda 2 hainin izi sürülüyor! Hacı ve Bilal Hassan... Kim bunlar?

Bilal Hassan aynı zamanda Beyoğlu saldırısının kilit isimlerinden biri. Çünkü eylem günü Ahlam Albashir'i patlayıcı yüklü çanta ile birlikte Beyoğlu'na getiren o. Patlamadan sonra Ahlam Albashir'in ilk aradığı kişi de yine Bilal Hassan.

Bilal Hassan'ın Edirne'ye gitmesini ve muhtemelen Bulgaristan'a geçişini ise saldırıyı organize eden Ammar'ın kardeşi Ahmet Jarkas organize ediyor.

Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a geçişini organize ettikleri gerekçesiyle Moldova uyruklu 5 kişi Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındı.

AMMAR ORGANİZE ETTİ

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıya ilişkin ipuçları eylemi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen Ammar Jarkas'ın organize ettiğini gösteriyor. Patlamadan sonra Kamışlı ile kurulan bağlantıda Hacı'nın "Kız önemli değil. Onu infaz edin, Ammar bizim için önemli. Ammar'ı çıkarın" dediği tespit edildi. Hacı ya da Halil de deniliyor.Eylemin talimatını veren kilit isim. Onu ileride anlatacağım.