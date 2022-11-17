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    • 17.11.2022 10:26
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    İstiklal'deki kanlı saldırıda 2 hainin izi sürülüyor! Hacı ve Bilal Hassan... Kim bunlar?

    Terör örgütü PKK tarafından İstanbul'un en merkezi bölgelerinden İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polis 6 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’e bombayı veren firari Bilal Hassan’ın izini sürerken bir yandanda alçak saldırının talimatını veren bir diğer terörist 'Hacı' ile ilgili ayrıntılar didik didik ediliyor... İşte kanlı saldırıda bu iki hainin rolü...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanlı saldırıda 2 hainin izi sürülüyor!

    İstanbul'un kalbinin attığı İstiklal Caddesi'ne geçtiğimiz hafta sonu terör ögütü PKK tarafından alçak bir saldırı gerçekleştirildi.

    Ahlam Albashır isimli PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız yaralandı.

    BAĞLANTILAR DEŞİFRE OLUYOR
    Güvenlik güçleri saldırı sonrası yaptığı operasyonla kısa süre içerisinde Ahlam Albashır'ı kıskıvrak yakaladı. İlk ifadesinde terör örgütü PKK'nın istihbarat elemanı olduğunu itiraf eden Albahır'ın bağlantıları da deşifre olmaya başladı.

    Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

    ALBASHIR 'HACI'NIN ADINI VERDİ
    Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist dün ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı teröristle irtibatlı olduğunu söyledi.

    "HACI TALİMAT VERDİ BOMBAYI PATLATTIM"
    Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

    Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.

        Hacı ile birlikte bir diğer önemli isim de Bilal Hassan...

        Terörist Ahlam Albashır saldırıdan sonra 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

        Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı.

        BOMBA DÜZENEĞİNİ BİLAL HASSAN HAZILARDI
        Terörist Albashir saldırıdan hemen sonra aradığı Hassan'a ilişkin de önemli bir bilgi verdi. Talimatı gerçekleştirmek üzere temmuz ayında Bilal Hassan isimli örgüt mensubuyla Afrin üzerinden karı-koca görünümünde kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini söyleyen terörist, bombanın kendilerine İstanbul'da örgütün lojistiktikçileri tarafından getirildiğini, bomba düzeneğini Bilal Hassan'ın hazırladığını ifade etti.

        TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
        Teröristin patlama öncesi ve sonrasında sürekli telefonla görüştüğü ve yönlendirildiği de belirlendi. Teröristin üzerinde ve kaldığı adreslerde yapılan aramalarda üç ayrı GSM hattı ele geçirildi. Albashir'in, üç GSM hattının kendisi tarafından kullanıldığını da kabul ettiği öğrenildi. Teröristin kullandığı ABD menşeli hattın kendisine Ayn El Arap'taki kamptan ayrılırken örgüt mensuplarınca verildiğini ve örgütün Suriye'deki mensuplarıyla bu hat üzerinden görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi.

        Bilal Hassan ve Hacı kod adlı teröristin saldırıdaki rolüne ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de kritik bir yazı kaleme aldı.

        Selvi'nin yazısı şu şekilde;

        "İstanbul'daki saldırıyla ilgili soruşturma derinleştikçe yeni isimlere ulaşılıyor. Olayın aydınlatılması yönünde önemli mesafe alınıyor.

        Ama hâlâ birileri masum sivillerin hayatını kaybettiği kanlı eylem karşısında dahi PKK dememek için, PYD dememek için, ABD dememek için kıvrandıkça kıvranıyorlar. 10 saat içinde bombayı koyan terörist başta olmak üzere olayın faillerini yakalayanları takdir etmek yerine, teröristlere eylem talimatı verenleri aklamak için kırk takla atıyorlar. İktidarı eleştiriyorlar. Ama bir gün olsun kanlı eylemi yapan PKK'yı suçlamıyorlar. Kanlı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerinden dahi bu işi devlete yıkmak için çaba gösteriyorlar ama Ecrin'in suçu neydi diye sormuyorlar. Onlara üzülecekleri bir şey söyleyeceğim. Ele geçirilen terörist ve bu eylemde ona yardım edenler birçok şeyi itiraf ettiler.

        HÜSAM A. YAKALANDI

        1- Dün İstanbul saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen Hüsam A. isimli bir zanlı Suriye'nin Azez kentinde yakalandı.

        BULGARİSTAN'DA MI

        2- İstanbul saldırısının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Bilal Hassan'ın, bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ile birlikte temmuz ayında karı-koca görüntüsü altında Afrin'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bilal Hassan'ın, Ahlam Albashir ile birlikte Esenler'deki tekstil atölyesinde birlikte çalıştıkları ve evli görüntüsü nedeniyle serbest hareket ettikleri ortaya çıktı. Tekstil atölyesinde çalışanlar ikiliyi karı-koca olarak tanıyordu.

            Bilal Hassan aynı zamanda Beyoğlu saldırısının kilit isimlerinden biri. Çünkü eylem günü Ahlam Albashir'i patlayıcı yüklü çanta ile birlikte Beyoğlu'na getiren o. Patlamadan sonra Ahlam Albashir'in ilk aradığı kişi de yine Bilal Hassan.

            Bilal Hassan'ın Edirne'ye gitmesini ve muhtemelen Bulgaristan'a geçişini ise saldırıyı organize eden Ammar'ın kardeşi Ahmet Jarkas organize ediyor.

            Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a geçişini organize ettikleri gerekçesiyle Moldova uyruklu 5 kişi Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındı.

            AMMAR ORGANİZE ETTİ
            İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıya ilişkin ipuçları eylemi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen Ammar Jarkas'ın organize ettiğini gösteriyor. Patlamadan sonra Kamışlı ile kurulan bağlantıda Hacı'nın "Kız önemli değil. Onu infaz edin, Ammar bizim için önemli. Ammar'ı çıkarın" dediği tespit edildi. Hacı ya da Halil de deniliyor.Eylemin talimatını veren kilit isim. Onu ileride anlatacağım.

            ATÖLYE SAHİBİ
            Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca çalıştığı ve barındıkları tekstil atölyesinin sahibi ise Kobani ile bağlantılı bir isim. 4 ay önce Kobani'den, "İki kişi geliyor, misafir et" denildiğinde, "Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim" diyor.

            AHLAM ALBASHİR İTİRAF ETTİ
            İstiklal Caddesi'ndeki kanlı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir, 10 saat içinde yakalandı. Ama bir anlamda hayatta olmasını buna borçlu. Çünkü örgütün, bağlantıları ortaya çıkmaması için Ahlam Albashir'i gözden çıkardığı ortaya çıktı. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a kaçırılması ya da bu başarılamadığı takdirde Türkiye'de infaz edilerek ortadan kaldırılmasının planlandığı belirlendi.

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp network'ü çözmemizi engelleyeceklerdi" demişti.

            Beyoğlu'ndaki eylem için patlayıcı yüklü sırt çantası ile İstiklal Caddesi'ne gelen teröristin dikkat çekmemek için 40 dakika boyunca bankta oturduğu ortaya çıktı. Albashir'in sahipsiz çantanın dikkat çekmemesi, paniğe neden olmaması ve güvenlik güçleri tarafından tespit edilmemesi için 40 dakika boyunca çantanın yanında oturduğu, bu arada sıradan bir görüntü vermek için çiçekçinin uzattığı çiçeği satın aldığı düşünülüyor.

            Patlayıcının zaman ayarlı mı yoksa uzaktan kumandalı mı olduğu tartışması ise sürüyor. Ancak değerlendirmeler zaman ayarlı olduğu yönünde. Teröristin bunu bildiği için son 2 dakikaya kadar beklediği sonra çantayı saksıların içine bırakıp koşarak olay yerinden uzaklaştığı üzerinde duruluyor.

            SIFIR TELEFON HATTI
            Ahlam Albashir'in eylemi gerçekleştirmek üzere geldiği İstiklal Caddesi'nde telefonunun kartını çıkarıp cep telefonuna daha önce hiç kullanılmamış olan bir GSM kartını taktığı tespit edildi.

            TALİMAT HACI'DAN
            Teröristin yeni telefon numarası üzerinden Kamışlı'dan Hacı ile irtibat kurduğu belirlendi. Hacı kim? Başından beri bombalı saldırıyı planlayan ve eylemde yer alan kişileri sevk ve organize eden kişi. Telefon sinyallerinden Kamışlı'da olduğu belirlendi. PYD'nin özel istihbarat biriminde Türkiye'ye yönelik bombalı saldırılardan sorumlu terörist olduğu tahmin ediliyor.

                PAKETİ BIRAK, AYRIL
                Ahlam Albashir, İstiklal Caddesi'nde 40 dakika süreyle bekledikten sonra Hacı ile irtibat kuruyor. Ahlam Albashir sorgusunda, "Hacı bana torbayı bırak oradan ayrıl, dedi" diye anlatıyor. Terörist bunu sorgusunda "Paketi bırak, oradan ayrıl" şeklinde de ifade ediyor.

                Ahlam Albashir'in ifadelerinden, "Hacı"nın terör örgütü içinde eylem talimatını verecek kadar üst düzeyde görevli biri olduğu anlaşılıyor.

                İKİNCİ TAKSİ
                Ahlam Albashir'in o sırada kendisini ikinci bir taksinin beklediğini bildiği, ancak patlamayla birlikte o taksinin Bilal Hassan'ı olay yerinden uzaklaştırıp hızla Edirne'ye götürmek üzere hareket ettiği tespit edildi. Teröristin aracı yerinde bulamayınca irtibat kurduğu Bilal Hassan'ın, "O araç yok. Başka bir taksiye bin. Oradan uzaklaş" talimatı üzerine kendisini Esenler'e götüren taksiye bindiği belirlendi. Ahlam Albashir'in o sırada üzerinde yeterli para olmadığı, taksinin ücretini Esenler'deki adreste ödediği ortaya çıktı. Terörist buradan yanına para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra gittiği Küçükçekmece'de yakalanmıştı.

                MÜNBİÇ'TE EĞİTİM GÖRDÜ
                İstiklal Caddesi'ndeki bombalı eylemin faili Ahlam Albashir'le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Teröristin Menbiç bağlantısı tespit edildi. Ahlam Albashir'in Türkiye'ye temmuz ayında kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenmişti. Albashir'in bu tarihten önce ise ABD'nin kontrolündeki Münbiç'te 1-1.5 yıl süreyle PKK-PYD tarafından özel istihbarat biriminde yetiştirildiği tespit edildi. Ahlam Albashir'in Münbiç'te bir kafeteryada çalıştığına dair görüntülerine ulaşıldı. Mersin'de Tece Polisevi'ne saldırıda bulunan teröristler de Münbiç'ten gelmişti.

                Polis şimdi eylem talimatını veren Hacı ve Bulgaristan'a kaçtığı tahmin edilen Bilal Hassan'ın peşinde."

                TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
                Öte yandan dün Ahlam Albashir'in saldırıdan dakikalar öncesine ait Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

                İstiklal'e gelen PKK'lı piyon Albashır'ın Taksim Meydanı'na gelişi, saldırıyı gerçekleştirdiği alana gelerek sırt çantasını bıraktığı ve patlama sonrası kaçtığı anlar anbean kameralara yansıdı.

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                Haberler Güncel İstiklal'deki kanlı saldırıda 2 hainin izi sürülüyor! Hacı ve Bilal Hassan... Kim bunlar?
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