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    • Güncel
    • 16.11.2022 21:43
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    • 16.11.2022 22:21
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    İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha! Suriye'de yakalandı

    İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren şahıslarla aynı yerde kalan ve eylemin gerçekleştirilmesine yardım eden Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de yakalandı.

    Hain saldırıya ilişkin bir gözaltı daha

    İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.

    GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ
    Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.



    EMRİ SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİDEN ALDI
    Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi.



    4 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ
    Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.

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    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha! Suriye'de yakalandı
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