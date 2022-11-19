Mis gibi bir balık ziyafeti için her şey tamam! Hamsi fiyatları yarıya düştü! KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR? İşte güncel balık fiyatları...

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Vatandaşların uzun süredir tezgahlarda hamsiyi beklediğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Palamut artık bitecek gibi görünüyor, çok az kaldı. Hamsi de ufak ufak kendini göstermeye başladı. Bu durumu uzun zamandır bekliyorduk. İlerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Uzun süre fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngören Kılıç, "Fiyatlar daha da aşağıya düşmez. Dip fiyatlar bunlar. Çok hamsi palamut gibi bol olmaz. Palamut çok uzun sürdü. Palamudun bu kadar bol olması ufak balıkları, özellikle hamsiyi çok etkiledi. Şuanda çinekop, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıklarımız da var. Palamuttan sonra çeşitlilik başladı" diye konuştu.