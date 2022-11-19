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    • Güncel
    • 19.11.2022 11:31
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    • 19.11.2022 11:31
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    Mis gibi bir balık ziyafeti için her şey tamam! Hamsi fiyatları yarıya düştü! KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR? İşte güncel balık fiyatları...

    Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgahlarda hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Kısa bir süre önceye kadar kilosu 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde 25 liradan alıcı buluyor.

    takvim.com.tr
    Hamsi fiyatları yarıya düştü!

    Karadeniz'deki palamut bolluğu dolayısıyla fiyatı 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Düzce'de kilosu 25 liradan alıcı bulan hamsi, tezgahları süslüyor.

    GÜNCEL BALIK FİYATLARI NE KADAR?

    🐟 Kilosu 70 lirayı bulan hamsi, bolluğun ardından 25 liraya kadar düştü.

    🐟 Tanesi 25'e kadar düşen palamutta ise fiyatlar adeta ikiye, üçe katladı. Palamut tezgahlarda 75-80 TL'ye satılmaya başlandı.

    "UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

    Vatandaşların uzun süredir tezgahlarda hamsiyi beklediğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Palamut artık bitecek gibi görünüyor, çok az kaldı. Hamsi de ufak ufak kendini göstermeye başladı. Bu durumu uzun zamandır bekliyorduk. İlerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

    Uzun süre fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngören Kılıç, "Fiyatlar daha da aşağıya düşmez. Dip fiyatlar bunlar. Çok hamsi palamut gibi bol olmaz. Palamut çok uzun sürdü. Palamudun bu kadar bol olması ufak balıkları, özellikle hamsiyi çok etkiledi. Şuanda çinekop, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıklarımız da var. Palamuttan sonra çeşitlilik başladı" diye konuştu.

        KASIM ARALIK HANGİ BALIK YENMELİ ?

        Kasım

        Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir.

        - Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

        Aralık

        Uskumru , lüfer, palamut, torik lezzetlidir.

        HAMSİ HANGİ AYDA YENİR?

        Hamsi ve izmarit balıkları Şubat için tercih edilecekler arasında. Şubat geldiğinde bol bol hamsi tava yiyebilirsiniz.

            HANGİ BALIK DAHA LEZZETLİ?

            Lüfer.
            Palamut.
            Barbun.
            Levrek.
            Kefal.
            Mezgit.
            Dil Balığı
            Çipura.

            LEVREK Mİ ÇİPURA MI?

            Eğer balık buğulama yapmak ve iyi bir lezzet elde etmek istiyorsanız levrek tercihi daha uygun olacaktır. Levrek balığı çipuraya göre daha yağlı balık olduğu için buğulaması lezzetli olmaktadır.

            EN KILÇIKSIZ BALIK HANGİSİ?

            1. - Yayın balığı
            2. - Mezgit.
            3. - Çipura.
            4. - Hamsi.
            5. - Dil balığı

            -Tatlı su balıkları arasında yemesi kolay ve lezzetli olan kılçıksız balık türleri arasında ilk sırayı yayın balığı çekmektedir. Özellikle çocuklara ve yaşlılara bu balık yedirilmektedir.

                OMEGA 3 EN ÇOK HANGİ BALIKTA VAR?

                Somon, uskumru, ton balığı, ringa balığı ve sardalya gibi soğuk sularda yaşayan yağlı balıklarda bol miktarda omega 3 bulunur.
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                Haberler Güncel Mis gibi bir balık ziyafeti için her şey tamam! Hamsi fiyatları yarıya düştü! KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR? İşte güncel balık fiyatları...
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