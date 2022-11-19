Yılmaz Özdil bile goygoya başladı! 6'lı masaya gönderme: Temmuz 2023 seçim bitti adaylık konusuna girilmedi

Masanın toplantılarını kronolojik olarak sıralayan Yılmaz Özdil, "Temmuz 2023. Yapılan yazılı açıkmada aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi" ifadeleriyle dalgasını geçerek masadan ümit kalmadığını açıkça belli etti.

Özdil 'Altılı Masa' başlıklı yazısında masanın toplantı yaptığı ayları Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım arabaşlıklarıyla sıralayarak, "Toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.

SEÇİM BİTECEK DAHA ADAY YOK

Yazının sonunda bombayı patlatan Özdil şunları yazdı;

"Haziran 2023 seçim yapıldı.

Temmuz 2023

Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde 15'inci kez biraraya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."

ÜMİDİ KESTİLER!

Özdil'in bu yazısı artık muhalefetin en keskin savunucularının bile masadan ümidini kestiğini gösterdi.