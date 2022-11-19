Yılmaz Özdil bile goygoya başladı! 6'lı masaya gönderme: Temmuz 2023 seçim bitti adaylık konusuna girilmedi

Muhalefet liderlerinin etrafında toplandığı 6'lı masa artık yandaşları tarafından bile dalga geçilir oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Şubat'ta başladıkları toplantıların sekizincisini 14 Kasım'da gerçekleştirdi.
SON TOPLANTIDA DA ADAY ÇIKMADI KRİZ ÇIKTI
Sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan 6'lı masa yayınladıkları bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemini ortaya atarken bir de Meral Akşener merkezli bir kriz yaşadı.
Meral Akşener'in masaya dayattığı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş "Genişleme gündemde değil" denilerek veto edili.
KOMEDİ BASASI DALGA KONUSU OLDU
Masanın tüm toplantılara rağmen aday meselesine henüz girememesi yandaşlarının ümit kesmesine ve eleştirilerine sebep oldu.
YILMAZ ÖZDİL MAKARA YAPTI
CHP'nin yayın organı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil 6'lı masanın aday belirleyememesini gündemin alarak seçim geçecek bunlar hala aday belirleyemeyecek imasını yaparak artık dalga geçmeye başladı.
Masanın toplantılarını kronolojik olarak sıralayan Yılmaz Özdil, "Temmuz 2023. Yapılan yazılı açıkmada aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi" ifadeleriyle dalgasını geçerek masadan ümit kalmadığını açıkça belli etti.
Özdil 'Altılı Masa' başlıklı yazısında masanın toplantı yaptığı ayları Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım arabaşlıklarıyla sıralayarak, "Toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.
SEÇİM BİTECEK DAHA ADAY YOK
Yazının sonunda bombayı patlatan Özdil şunları yazdı;
"Haziran 2023 seçim yapıldı.
Temmuz 2023
Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde 15'inci kez biraraya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."
ÜMİDİ KESTİLER!
Özdil'in bu yazısı artık muhalefetin en keskin savunucularının bile masadan ümidini kestiğini gösterdi.