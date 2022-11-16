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    • 16.11.2022 11:58
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    İstiklal'e saldırıda kritik isim deşifre oldu: Bilal Hassan! Terörist Ahlam Albashir’e bombayı verip kaçtı

    Terör örgütü PKK tarafından İstiklal'de gerçekleştirilen kanlı saldırıda bir isim daha deşifre oldu. Polis 6 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’e bombayı veren firari Bilal Hassan’ın peşine düştü. Hassan'ın daha önce gözaltına alınan Ammar Jarkas tarafından Bulgaristan’a kaçmak üzere Edirne’ye götürüldüğü tespit edilirken kritik bilgilere de ulaşıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Asıl bomba Bilal Hassan!

    İstanbul'un kalbine yapılan saldırının tüm ayrıntılarının çözülmesi için güvenlik güçleri gece gündüz çalışıyor...

    Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü 6 vatandaşın şehit olduğu 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısında İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı koyduğu tespit edilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir ile birlikte olayla ilgili 50 kişi gözaltına alındı.

    Kadın terörist Ahlam Albashir terör örgütü PKK ile olan bağını ve hain örgütün istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf ederken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

    BİLAL HASSAN'IN İZİNE ULAŞILDI
    Son olarak polis saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'a bombalı çantayı veren Bilal Hassan yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye götürenlerin izine ulaştı.

    ALBASHIR'I VE HASSAN'I YURT DIŞINA KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
    Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin, bombayı getiren Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a, kadın teröristi de Yunanistan'a kaçırmayı planlayanların Jarkas kardeşler olduğu belirlendi.

    JARKAS KARDEŞLER YAKALANDI
    Ammar Jarkas'ın adın terörist Ahlam Albashir'a bombayı verdiği tespit edilen firari şüpheli Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü, kardeşi Ahmet Jarkas'ın ise eğer yakalanmasaydı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı belirlendi.

    Jarkas kardeşler emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmed Jarkas'ın PKK-PYD içerisindeki 'Suriyeli Yapılanması'nda yer aldıkları öğrenildi.

    ASIL BOMBA BİLAL HASSAN
    Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi.

        EVLİ ÇİFT ROLÜYLE GELDİLER
        İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Sabah'ta yer alan bilgilere göre örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.

        SALDIRIYI NASIL GERÇEKLEŞTİRDİLER
        Saldırının gerçekleştirildiği gün Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi.

        BOMBAYI ALDI İSTİKLAL'E ÇIKTI
        Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.

        Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.

        JARKAS KARDEŞLER KAÇIRMAK İÇİN DEVREYE GİRDİ!
        Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü.

        Ahmed Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi.

        Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.

        AMMAR JARKAS YURT DIŞINA KAÇIRACAKTI
        Ammar Jarkas'ın bombayı veren 'sahte-koca' Bilal Hassan'ı olaydan sonra Edirne'ye götüren ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarının organizatörü olduğu tespit edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından geçmişte kayıtları bulunan Ammar Jarkas, Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdükten sonra döndüğü İstanbul'da kardeş Ahmed Jarkas ile birlikte gözaltına alındı.

            PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında Ammar Jarkas'a; "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın.

            Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü.

            Tespit edilen yazışmalardaki plana göre, Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

            SALDIRIDAN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR
            Kalleş saldırının faili kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde üç kez farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı. Kendilerine "karı-koca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, bir hafta içerisinde İstiklal Caddesi'ne üç kez geldiği tespit edildi.

            FARKLI KIYAFETLERLE KAMUFLE OLDULAR
            Her seferinde kamufle olabilmek için farklı kıyafetler giyen kadın terörist Albashir'in üç keşfin ikisinde başında örtü olmadığı, birinde ise başını örttüğü belirlendi.

            Teröristlerin patlayıcıyı koyacakları noktayı kalabalığa ve insanların geçiş güzergâhına göre belirlediği kaydedildi.

            TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
            Öte yandan Ahlam Albashir'in saldırıdan dakikalar öncesine ait Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

            İstiklal'e gelen PKK'lı piyon Albashır'ın Taksim Meydanı'na gelişi, saldırıyı gerçekleştirdiği alana gelerek sırt çantasını bıraktığı ve patlama sonrası kaçtığı anlar anbean kameralara yansıdı.

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            Haberler Güncel İstiklal'e saldırıda kritik isim deşifre oldu: Bilal Hassan! Terörist Ahlam Albashir’e bombayı verip kaçtı
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