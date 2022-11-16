İstiklal'e saldırıda kritik isim deşifre oldu: Bilal Hassan! Terörist Ahlam Albashir’e bombayı verip kaçtı

BOMBAYI ALDI İSTİKLAL'E ÇIKTI

Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.