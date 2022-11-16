İstiklal'e saldırıda kritik isim deşifre oldu: Bilal Hassan! Terörist Ahlam Albashir’e bombayı verip kaçtı

İstanbul'un kalbine yapılan saldırının tüm ayrıntılarının çözülmesi için güvenlik güçleri gece gündüz çalışıyor...
Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü 6 vatandaşın şehit olduğu 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısında İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı koyduğu tespit edilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir ile birlikte olayla ilgili 50 kişi gözaltına alındı.
Kadın terörist Ahlam Albashir terör örgütü PKK ile olan bağını ve hain örgütün istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf ederken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
BİLAL HASSAN'IN İZİNE ULAŞILDI
Son olarak polis saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'a bombalı çantayı veren Bilal Hassan yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye götürenlerin izine ulaştı.
ALBASHIR'I VE HASSAN'I YURT DIŞINA KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin, bombayı getiren Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a, kadın teröristi de Yunanistan'a kaçırmayı planlayanların Jarkas kardeşler olduğu belirlendi.
JARKAS KARDEŞLER YAKALANDI
Ammar Jarkas'ın adın terörist Ahlam Albashir'a bombayı verdiği tespit edilen firari şüpheli Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü, kardeşi Ahmet Jarkas'ın ise eğer yakalanmasaydı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı belirlendi.
Jarkas kardeşler emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmed Jarkas'ın PKK-PYD içerisindeki 'Suriyeli Yapılanması'nda yer aldıkları öğrenildi.
ASIL BOMBA BİLAL HASSAN
Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi.