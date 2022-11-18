Sözde müttefik ABD'den PKK/YPG'ye 'Türkiye sınır ötesi operasyon yapacak' uyarısı





4 UYARI

Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak 'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin' ifadeleri kullanıldı.



"VERİLEN MESAJI ALDIK, KARŞILIĞINI AĞIR VERECEĞİZ"

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız günlerde saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralanmıştı. Kalleş saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekmiş ve ABD'ye çok sert tepki göstermişti.



"Bize verilen mesajı aldık" diyen Soylu, çok ağır karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



"AMERİKA'NIN TAZİYE DİLEMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Amerika'nın taziye dilemesini reddettiklerini bildiren Bakan Soylu, "Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

