Taksim'deki kanlı saldırı! Bakan Soylu'dan sert tepki: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz! Teröristi Yunanistan'a kaçıracaklardı

Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.

"1200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ"

Bakan Soylu şunları kaydetti: "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı."