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    • 14.11.2022 12:01
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    • 14.11.2022 12:01
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    Taksim'deki kanlı saldırı! Bakan Soylu'dan sert tepki: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz! Teröristi Yunanistan'a kaçıracaklardı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Saldırının ardından harekete geçen emniyet güçleri hain saldırıyı gerçekleştiren, teröristi kıskıvrak yakaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "ABD Büyükelçiliği'nin taziyelerini kabul etmiyoruz" diyen Bakan Soylu, ''Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı." ifadesini kullandı.

    Bakan Soylu’dan ABD’ye sert tepki

    İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz" ifadesini kulandı.

    YA KATTAN ATIN YA KANALA ATIN
    Bakan Soylu, "Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı." dedi.

    Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.

    "1200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ"
    Bakan Soylu şunları kaydetti: "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı."

    TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
    İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

    Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

    ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLDİ
    Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

        Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

        TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TALİMATI ALDI
        Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

        Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

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        Kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar
        Haberler Güncel Taksim'deki kanlı saldırı! Bakan Soylu'dan sert tepki: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz! Teröristi Yunanistan'a kaçıracaklardı
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