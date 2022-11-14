Taksim'deki kanlı saldırı! Bakan Soylu'dan sert tepki: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz! Teröristi Yunanistan'a kaçıracaklardı

İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz" ifadesini kulandı.
YA KATTAN ATIN YA KANALA ATIN
Bakan Soylu, "Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı." dedi.
Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.
"1200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ"
Bakan Soylu şunları kaydetti: "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı."
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.
Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.
ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLDİ
Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.