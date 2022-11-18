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    • Güncel
    • 18.11.2022 22:45
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    • 18.11.2022 23:08
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    HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Meteoroloji alarm verdi | 19-23 Kasım 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanırken, birçok il için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Özellikle Marmara bölgesi başta olmak üzere Antalya, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların şiddetli olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise pazar günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakim olacağı tahmini yapılırken, salı gününden itibaren ise yeniden yağış alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji alarm verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA 17°C, 26°C
        Çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

        İSTANBUL 16°C, 22°C
        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 15°C, 22°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ 15°C, 24°C
        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, bölgenin batısı ile bu akşam Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        AYDIN 15°C, 24°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ 15°C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 15°C, 21°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ADANA 13°C, 23°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANTALYA 15°C, 23°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY 11°C, 22°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ISPARTA 10°C, 16°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ANKARA 10°C, 19°C
            Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 9°C, 21°C
            Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

            KONYA 7°C, 20°C
            Çok bulutlu

            YOZGAT 7°C, 16°C
            Çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin bu akşam ve gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            BOLU 7°C, 16°C
            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

            KASTAMONU 7°C, 18°C
            Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

            SİNOP 9°C, 18°C
            Çok bulutlu

            ZONGULDAK 16°C, 23°C
            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            AMASYA 11°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN 8°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN 14°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 16°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                ELAZIĞ 6°C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

                ERZURUM 1°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KARS 2°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN 4°C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu



                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR 7°C, 16°C
                Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 9°C, 18°C
                Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                SİİRT 7°C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA 10°C, 18°C
                Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                19-23 KASIM 2022 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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                Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji alarm verdi
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Meteoroloji alarm verdi | 19-23 Kasım 2022
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