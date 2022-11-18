TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın, 2023 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların 2023 yılı bütçe tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların 2023 yılı bütçe tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 18, 2022
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum pic.twitter.com/tSBiQSzDLS
SORU VE ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin tutuklanan Ahlam Albashır'ın bulunması için 14 eve baskın düzenlediklerini söyledi.
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
PKK terör örgütünün Amerikan istihbaratının bir örgütü olduğunu ve HDP'nin, PKK'nın siyasal uzantısı olduğunu söyleyen Soylu, Amerika'nın Büyükelçisinin İstanbul'daki patlamanın ardından açıklama yaptığını, daha sonra terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile terör örgütü HPG'ye açıklama yaptırıldığını söyledi.
Soylu, bu durumun, oyunun büyük olduğunu gösterdiğini ve buradaki amacın Türkiye'yi istikametinden döndürmek olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı.
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISI
Soylu, ilk kez terör eylemiyle karşı karşıya kalmadıklarını ve birçok terör eylemini engellendiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İstiklal Caddesi'ndeki olayı bana soruyorsunuz. 'Biz uyduruyoruz, bir terör örgütü aslında farklı bir terör örgütü ama biz Türkiye toplumuna, milletimize, Türk milletine, aziz milletimize yalan söylüyoruz. Aslında onları, PKK/PYD terör örgütüne karşı hep beraber güdülendiriyoruz...' Böyle bir tiyatro olabilir mi? Böyle bir şey devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi? Bunu kim, nasıl söyler?"
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın olduğu sırada Suriye'de bulunduğunu anımsatan Soylu, bölgedeki hayatın normale dönmesi için AFAD öncülüğünde yapılan hizmetlerin açılışı dolayısıyla Suriye'ye gittiğini belirtti.
Soylu, patlama haberini aldıktan sonra Hatay'dan İstanbul'a geçtiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile olayı değerlendirilmelerinin ardından çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
"14 EVE BASKIN DÜZENLEDİK"
Daha sonra Esenler'de İl Emniyet Müdürünün bulunduğu alana geçtiklerini ve yaklaşık 2-3 saat çalıştıklarını dile getiren Soylu, şu bilgileri verdi:
"En az 14 ev bastık. 13'üncü ev esas itibarıyla dolu bulacağımızı düşündüğümüz evdi ama olmadı. Fakat onun arkasındaki bir ev olacağı değerlendirilince moralimiz bozuldu. Çünkü kaçırabileceğimizi ve bir daha yakalayamayacağımızı düşündük. Neticede öbür evde izlemelerimiz, teknik takiplerimizle bulduk. Diyorsunuz ki 'İşte Yunanistan'dan geldi, nerede?' Doğru bulduğumuz andan itibaren hem oradaki mütercim hem ilgili arkadaşlar telefon açarak ilgili kişinin olup olmadığını, nereli olduğunu tespit etmeye çalıştık. Biz de merak ediyoruz bu bombayı kim patlattı. Türkiye'ye kim bu oyunu oynuyor? Orada bütün arkadaşlarımızla beraber telefondan 15-20 dakika mülakatını aldık. 'Beni Yunanistan'a kaçıracaklardı' sözünü orada söyledi, aynı sözü aynı şekilde hem savcılıktaki hem hakimdeki ifadesinde verdi."