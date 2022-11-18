Fox News, Kanter'in açık sözlü olduğu için Türk hükümeti tarafından hedef alındığını ileri sürerken bu yıl takımı Houston Rockets'tan atıldığını hatırlattı.

CIA İLE GÖRÜŞTÜ, ÖDÜL ALDI

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşı şehit eden FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA direktörü William Burns ile görüştükten sonra kazandığı "Kreatif Muhalefet Ödülü"nü mayıs ayında Norveç'te almıştı.

FETÖ ELEBAŞINI AKLAMAYA ÇALIŞTI

Hainliği bunlarla da sınırlı olmayan FETÖ'cü Enes Kanter geçtiğimiz Ekim ayında gittiği Almanya ise FETÖ elebaşı Güleni aklamaya çalışmıştı. Frankfurt Kitap Fuarı'na katılmak için gittiği Almanya'da bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"GÜLEN'İN DARBEDEN O GECE HABERİ OLDU"

Darbe gecesi Fetullah Gülen'in yanında olduğunu belirten hain FETÖ'cü, Gülen'in darbeden o gece haberi olduğu açıklamasında bulunmuş ve Türkiye için hep birlikte dua ettiklerini söylemişti.

Kanter, Alman televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"GÜLEN O GECE AĞLADI"

"Birçoğunun bilmediği bir şey var. Darbe gecesi Sayın Gülen'in yanındaydım. Antrenmandan sonra onu ziyarete gittim ve yanına oturdum. Bir takipçisi kendisine bir iPad getirerek darbe girişimini haber verdi. Gülen inanmak istemedi. Tepkisini yakından izledim. Öğrencilerinden birini tanıdığı herkesi araması için görevlendirdi. Hepsinin Türkiye için dua etmesini istedi. Biz de Türkiye için dua ettik. Gülen o gece ağladı."

FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN YUNAN SEVGİSİ

Yine geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye karşıtı propaganda kapsamında gittiği Atina'da Yunan bayrağının asılı olduğu direğe sarılan Kanter, daha sonra ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'a koştu. Başpiskoposun aracının kapısında bekleyen FETÖ'cü Kanter, İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü. Kanter, daha sonra Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya gelmişti.

Yunan bayrağına sarılarak poz veren FETÖ'cü Kanter, Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte ise, Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötülemişti. Kanter, "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.