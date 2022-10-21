FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunan sevgisi! Önce direğe sonra papaza sarıldı

Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

BAŞPİSKOPOSU AYAKTA KARŞILADI

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.