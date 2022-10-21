Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2022 14:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 14:30
    ABONE OL

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunan sevgisi! Önce direğe sonra papaza sarıldı

    FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye karşıtı propaganda kapsamında Yunanistan'a koştu. Atina'da Yunan bayrağının asılı olduğu direğe sarılan Kanter, bu kez de Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'a koştu. Başpiskoposun aracının kapısında bekleyen FETÖ'cü Kanter, İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü. Kanter, daha sonra Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi.

    FETÖ’cü Enes Kanter papazı buldu

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen terörist Enes Kanter, Türkiye düşmanlığı motivasyonuyla Yunan'ın suyuna gidiyor.

    ARTAN GERİLİMİ FIRSAT BİLDİ
    Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

    Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

    BAŞPİSKOPOSU AYAKTA KARŞILADI
    Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

    Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.

    Kanter, ayrıca Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü.

    TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
    FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.

    Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda "Yunanstan'ın Yeşilleri" olarak bilinen, NATO'cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.

        Görüşme sonrası Türkiye'yi hedef alan PASOK lideri Andrulakis, "Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum." dedi.

        YUNANİSTAN ONLARIN İKİNCİ EVİ OLDU
        PASOK lideri Andrulakis'ten sonra söz alan Kanter, Yunanistan'a teşekkür etti.

        Yunanistan'ın FETÖ'cülerin 2. evi olduğunu söyleyen Kanter, "Yunanistan'da çok sayıda Türkiyeli mülteci var. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Yunanistan, onların ikinci evi oldu." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na fena gol
        Haberler Güncel FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunan sevgisi! Önce direğe sonra papaza sarıldı
            SON DAKİKA