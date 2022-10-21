FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunan sevgisi! Önce direğe sonra papaza sarıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen terörist Enes Kanter, Türkiye düşmanlığı motivasyonuyla Yunan'ın suyuna gidiyor.
ARTAN GERİLİMİ FIRSAT BİLDİ
Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.
Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.
BAŞPİSKOPOSU AYAKTA KARŞILADI
Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.
Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.
Kanter, ayrıca Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü.
TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.
Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda "Yunanstan'ın Yeşilleri" olarak bilinen, NATO'cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.