FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı

Geçtiğimiz haftalarda Yunan televizyonuna konuk olan FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alarak Erdoğan'a saldırdı.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"

FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği röportajda şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırıp Yunanistan'ı savundu.

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var."

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ YUNAN'A KOLLARINI AÇTI

İhanet ettikleri Türkiye'yi "Benim Türkiye'm" diye tanımlayan FETÖ'cü Kanter, "Türkiye'de demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." dedi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DE YUNAN BASININA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİ

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin ilk durağı haline gelen ve örgüt üyelerini adeta koruma kalkanı altına alan Yunanistan'ın en çok okunan gazeteleri arasında bulunan Kathimerini, terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki sığınağına giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmüştü.