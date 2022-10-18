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    • 18.10.2022 10:30
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    • 18.10.2022 10:56
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    FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye düşmanlığı her fırsatta hareketlerine yansıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Yunan televizyonlarında Türkiye'yi hedef almasının ardından yeni bir rezilliğie daha imza attı. Enes Kanter her fırsatta Türkiye'ye karşı provokasyonun dozunu arttıran Yunanistan'ın bayrağının asılı olduğu bir direğe sarılarak poz verdi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cü Kanter Yunan direğine sarıldı

    15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışarak darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün militanları Türkiye düşmanı tutumlarına devam ediyor...

    Fetullahçı Terör Örgütü Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, son dönemde ABD'nin üssü haline gelen ve Türkiye'ye karşı provokasyon dolu hamlelere imza atan Yunanistan'a aşkını ilan etti!

    ENES KANTER YUNANİSTAN BAYRAĞIYLA POZ VERDİ
    Daha önce Yunan televizyonlarında Türkiye'yi hedef alan Enes Kanter bu kez Yunan bayrağının asılı olduğu direğe sarılarak poz verdi.

    KALP EMOJİLİ YUNANİSTAN BAYRAĞI PAYLAŞIMI
    Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

    Kanter, İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu eklediği fotoğraflara Yunanistan bayrağı ve kalp emojisi ekledi.

    DAHA ÖNCE DE YUNAN KANALINDA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİ
    Bu skandal FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan'a yaranmaya çalıştığı ilk skandal değil.

    Geçtiğimiz haftalarda Yunan televizyonuna konuk olan FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alarak Erdoğan'a saldırdı.

    FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

    "ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"
    FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği röportajda şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırıp Yunanistan'ı savundu.

    "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var."

    TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ YUNAN'A KOLLARINI AÇTI
    İhanet ettikleri Türkiye'yi "Benim Türkiye'm" diye tanımlayan FETÖ'cü Kanter, "Türkiye'de demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." dedi.

    FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DE YUNAN BASININA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİ
    Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin ilk durağı haline gelen ve örgüt üyelerini adeta koruma kalkanı altına alan Yunanistan'ın en çok okunan gazeteleri arasında bulunan Kathimerini, terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki sığınağına giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmüştü.



        *Yunan gazetesi Kathimerini'nin ilgili haberi

        ELEBAŞINDAN YUNANİSTAN'A DESTEK
        Görüşmenin Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunduğu döneme denk getirilmesi dikkat çekti. Terörist elebaşı Gülen, Yunan gazeteye Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken; Yunanistan'a ise adeta güzellemeler yaptı.

        Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre "gayri askeri statü"de bulunan adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılmasını görmezden gelen FETÖ elebaşı, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" ifadeleriyle Yunanistan'a destek oldu.



        TÜRKİYE'YE ATIP TUTARKEN FENALAŞTI
        FETÖ'nün ABD'deki sığınağına giren Kathimerini gazetesi temsilcileri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'le yapılan söyleşinin 12 dakika sürdüğünü söyledi. Terörist elebaşı Gülen'in Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunduğu sırada fenalaştığı öğrenildi. Gazete FETÖ elebaşının "sağlık sorunları" yaşadığını da yazdı.

            *FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'ndaki sığınağının ana binası

            FETÖ'NÜN SIĞINAĞI
            Yunan gazete Fetullah Gülen'in yaşadığı yeri "sığınak" olarak tanımlarken, odalarda hiç pencere olmadığına ve kapısında 7/24 olarak güvenlik elemanları bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca terörist elebaşının sadece hastaneye gitmek için evden çıktığı da yazıldı.

            Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

            FETÖ'nün sığınağına giren gazeteci, görkemli ibadet odaları, toplantı odaları ve başka odaların da bulunduğunu yazdı. FETÖ liderinin yanlarına geldiği sırada odada bulunan bazı kişilerin koşarak etrafında diz çöktüğü belirtilirken, ayaklarının gri bir battaniye ile örtüldüğü yazıldı. Gazeteci, Yunanistan'dan geldiklerini söylediklerinde FETÖ elebaşı tarafından olumlu bir şekilde karşılandıklarını ifade ederken, terörist elebaşına dokunmanın ve fotoğrafını çekmenin yasak olduğu da aktarıldı.



            *FETÖ liderinin duvarındaki İstanbul portresi

            Gazete, FETÖ elebaşının pencere olmayan odasının duvarında İstanbul manzarası bulunan bir fotoğraf olduğunu yazdı. Ayrıcan FETÖ elebaşını ziyarete gelenlere "lokum, erkek kolonyası ve etiketinde kampın fotoğrafı olan ve 'mutluluk kokusu' yazan kadın parfümü" hediye edildiğini belirtti.

            FETÖ'CÜLERE BELGESELLE AKLAMA
            Terör örgütünün ABD'deki sığınağına giden ve örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüşeren Marianna Kakaounaki'nin daha önce de Türkiye aleyhine bazı haberlere ve yapımlara imza attığı ortaya çıktı.


                *Marianna Kakaounaki'nin FETÖ'cüleri akladığı "Görünmezler" isimli belgeselden bir kare

                "Görünmezler" isminde bir film çeken Yunan gazeteci darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri aklayarak Türkiye'yi hedef aldı. Belgesel filmde FETÖ'cülerle röportaj yapan Kakaounaki, onları "Erdoğan rejiminden kaçan masumlar" olarak pazarladı.

                *Habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

                FETÖ elebaşı Gülen yine geçtiğimiz ay Yunan medyasına konuşarak Türkiye'yi hedef almıştı.

                Elebaşı Gülen, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarla ilgili Türkiye'yi suçlayarak "Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor." şeklinde skandal ifadelere imza atmıştı.

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