FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı

15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışarak darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün militanları Türkiye düşmanı tutumlarına devam ediyor...
Fetullahçı Terör Örgütü Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, son dönemde ABD'nin üssü haline gelen ve Türkiye'ye karşı provokasyon dolu hamlelere imza atan Yunanistan'a aşkını ilan etti!
ENES KANTER YUNANİSTAN BAYRAĞIYLA POZ VERDİ
Daha önce Yunan televizyonlarında Türkiye'yi hedef alan Enes Kanter bu kez Yunan bayrağının asılı olduğu direğe sarılarak poz verdi.
KALP EMOJİLİ YUNANİSTAN BAYRAĞI PAYLAŞIMI
Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.
Kanter, İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu eklediği fotoğraflara Yunanistan bayrağı ve kalp emojisi ekledi.
DAHA ÖNCE DE YUNAN KANALINDA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİ
Bu skandal FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan'a yaranmaya çalıştığı ilk skandal değil.
Geçtiğimiz haftalarda Yunan televizyonuna konuk olan FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alarak Erdoğan'a saldırdı.
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.
"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"
FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği röportajda şu skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırıp Yunanistan'ı savundu.
"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var."
TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ YUNAN'A KOLLARINI AÇTI
İhanet ettikleri Türkiye'yi "Benim Türkiye'm" diye tanımlayan FETÖ'cü Kanter, "Türkiye'de demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." dedi.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DE YUNAN BASININA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİ
Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin ilk durağı haline gelen ve örgüt üyelerini adeta koruma kalkanı altına alan Yunanistan'ın en çok okunan gazeteleri arasında bulunan Kathimerini, terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki sığınağına giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmüştü.