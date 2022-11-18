Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan New York Times'ın turizm haberine sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hain saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Hayat normale döndü, esnafımız da işinin başına döndü. Bugün buraya gelene kadar çok sayıda turist gördük. Her yerden turistler var. Sonuçta terör saldırısının farklı hedefleri var ama hiçbir hedefe ulaşamadılar." dedi.
NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİNE SERT TEPKİ: İKİYÜZLÜLER
Bakan Çavuşoğlu, New York Times'ın saldırı sonrası yayınladığı bir haberle ilgili soruya da, "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz. Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama hedeflerine ulaşamamışlardır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Tam tersine daha çok çalışıp daha güçlü bir millet olacağız" yanıtını verdi.
NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİ
Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz. Her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur.
İŞTE O SKANDAL HABER
ABD'nin New York Times gazetesi, haberinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının olduğu İstiklal Caddesi'ni "Türkiye'yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge" olarak niteledi.
Gazetenin bu haberini "empatiden yoksun" olarak niteleyen sosyal medya kullanıcıları "turizm" vurgusuna tepki gösterdi.
Twitter'da Marcos Moschovidis adlı kullanıcı, "Hayatını kaybeden ve yaralanan masum kişileri değil de tüm ülkenin güvenli olmadığını ima ederek turizme odaklanmak tamamen ahlak sınırları dışında." ifadesini kullandı.