Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan New York Times'ın turizm haberine sert tepki

NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİNE SERT TEPKİ: İKİYÜZLÜLER

Bakan Çavuşoğlu, New York Times'ın saldırı sonrası yayınladığı bir haberle ilgili soruya da, "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz. Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama hedeflerine ulaşamamışlardır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Tam tersine daha çok çalışıp daha güçlü bir millet olacağız" yanıtını verdi.

NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİ

Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz. Her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur.