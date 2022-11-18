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    • 18.11.2022 15:30
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan New York Times'ın turizm haberine sert tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada önemli açıklamalarda bulundu. New York Times'ın turizm haberi ile ilgili konuşan Bakan Çavşoğlu, "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz." diyerek sert tepki gösterdi.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan NYT’nin turizm haberine tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hain saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Hayat normale döndü, esnafımız da işinin başına döndü. Bugün buraya gelene kadar çok sayıda turist gördük. Her yerden turistler var. Sonuçta terör saldırısının farklı hedefleri var ama hiçbir hedefe ulaşamadılar." dedi.

    NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİNE SERT TEPKİ: İKİYÜZLÜLER

    Bakan Çavuşoğlu, New York Times'ın saldırı sonrası yayınladığı bir haberle ilgili soruya da, "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz. Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama hedeflerine ulaşamamışlardır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Tam tersine daha çok çalışıp daha güçlü bir millet olacağız" yanıtını verdi.

    NEW YORK TIMES'IN "TURİZM" HABERİ
    Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz. Her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur.

    İŞTE O SKANDAL HABER

    ABD'nin New York Times gazetesi, haberinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının olduğu İstiklal Caddesi'ni "Türkiye'yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge" olarak niteledi.

    Gazetenin bu haberini "empatiden yoksun" olarak niteleyen sosyal medya kullanıcıları "turizm" vurgusuna tepki gösterdi.

    Twitter'da Marcos Moschovidis adlı kullanıcı, "Hayatını kaybeden ve yaralanan masum kişileri değil de tüm ülkenin güvenli olmadığını ima ederek turizme odaklanmak tamamen ahlak sınırları dışında." ifadesini kullandı.

        11 EYLÜL'Ü HATIRLATTILAR
        Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, New York'ta 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırılarına atıfta bulundu.

        Kullanıcılardan biri, "Düşünün ki, İkiz Kuleler vurulduğunda Türkiye'de bir gazete, terör saldırısının Amerika'nın turizm sektörüne etkilerinden bahsediyor. Ahlaksızsınız." ifadesine yer verdi.

        Gazeteci Nazgul Kenzhetay, NYT'nin haberinin "ayrımcılık" olduğunu belirtti. Saldırının turizm sorunu değil insani bir kriz olduğunu vurgulayan Kenzhetay, gazeteci olmadan insan olmanın önemine dikkati çekti.

        "New York kentini ziyaret etmekten bu yüzden korkuyorum." diyen başka bir kullanıcı da kent merkezinin tamda ortasında, bir sonraki 3 bin kurbandan biri olabileceğini belirtti.

        Bir kullanıcı da "Tek trajedi turizmmiş gibi neden bundan (turizmden) bahsediyorsunuz? Acılı aileler, bu bölgelerde yürüyen sevdiklerini kaybetti. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve kederli ülkeye taziyelerinizi sunmayacak mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

        NYT, daha sonra yayımladığı başka bir haberi de "İstanbul'un merkezindeki hareketli yaya yolunu vuran bombalı saldırıda en az 6 kişi öldü. Saldırı, Türkiye'de 5 yıldan uzun bir süre sonra olan en amansız saldırıydı." şeklinde verdi.

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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