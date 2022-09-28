Çifte skandal! Yunanistan'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj! Türkiye'yi hedef alıp Yunanistan'ı övdü

YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇIYOR

15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin kişi, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

FETÖ'NÜN ÇOCUĞU KANTER DE ATİNA'YI SAVUNMUŞTU!

Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter'de bir skandala imza atmıştı.