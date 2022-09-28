Çifte skandal! Yunanistan'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj! Türkiye'yi hedef alıp Yunanistan'ı övdü

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen yine bir hainliğe imza attı.
FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIP YUNANİSTAN'I ÖVDÜ
Ege'de ve Doğu Akdeniz'de provokasyonun dozunu artıran ve ABD'nin üssü haline dönen Yunanistan'ı öven FETÖ elebaşı Fetullah Gülen rezil ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.
Yunan medyasından Alpha TV'ye konuşan elebaşı Gülen, şu skandal ifadeleri kullandı
"Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."
RÖPORTAJIN ZAMANLAMASI MANİDAR
Yunanistan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e mikrofon uzatmasının zamanlaması da oldukça dikkat çekici... Gayri askeri statüde olması gereken 12 ada arasındaki Midilli ve Sisam'a zırhlı araç sevkiyatı yaparken yakalanan Atina sessizliğe bürünmüştü. Uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ile gündeme gelen Atina daha önce de pek çok kez yaptığı gibi Türkiye karşıtlarına ve teröristlere yine tam destek vererek gerilimi tırmandırmayı seçti.