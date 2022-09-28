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    • 28.09.2022 10:16
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    • 28.09.2022 10:34
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    Çifte skandal! Yunanistan'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj! Türkiye'yi hedef alıp Yunanistan'ı övdü

    Ege'de gerilimi tırmandıran ve asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan Yunanistan medyası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj yaparak bir skandala imza attı. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen de hainliklerine bir yenisini ekleyerek Türkiye'yi hedef aldı ve Yunanistan'ı övdü. İşte o skandalın ayrıntıları...

    Hainlikleri bitmedi!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen yine bir hainliğe imza attı.

    FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIP YUNANİSTAN'I ÖVDÜ
    Ege'de ve Doğu Akdeniz'de provokasyonun dozunu artıran ve ABD'nin üssü haline dönen Yunanistan'ı öven FETÖ elebaşı Fetullah Gülen rezil ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.

    Yunan medyasından Alpha TV'ye konuşan elebaşı Gülen, şu skandal ifadeleri kullandı

    "Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."

    RÖPORTAJIN ZAMANLAMASI MANİDAR
    Yunanistan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e mikrofon uzatmasının zamanlaması da oldukça dikkat çekici... Gayri askeri statüde olması gereken 12 ada arasındaki Midilli ve Sisam'a zırhlı araç sevkiyatı yaparken yakalanan Atina sessizliğe bürünmüştü. Uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ile gündeme gelen Atina daha önce de pek çok kez yaptığı gibi Türkiye karşıtlarına ve teröristlere yine tam destek vererek gerilimi tırmandırmayı seçti.

        YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇIYOR
        15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin kişi, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

        FETÖ'NÜN ÇOCUĞU KANTER DE ATİNA'YI SAVUNMUŞTU!
        Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter'de bir skandala imza atmıştı.

        Yine Alpha TV'ye konuşan FETÖ'cü Kanter, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan için söylediği sözlerin "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve 'Yunanistan mültecileri çok sıcak karşıladığını' iddia etmişti.

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        Haberler Güncel Çifte skandal! Yunanistan'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj! Türkiye'yi hedef alıp Yunanistan'ı övdü
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