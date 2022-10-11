FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunan basınına konuştu! Lağım ağzıyla Türkiye'ye nefret kusarken fenalaştı

*FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'ndaki sığınağının ana binası

FETÖ'NÜN SIĞINAĞI

Yunan gazete Fetullah Gülen'in yaşadığı yeri "sığınak" olarak tanımlarken, odalarda hiç pencere olmadığına ve kapısında 7/24 olarak güvenlik elemanları bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca terörist elebaşının sadece hastaneye gitmek için evden çıktığı da yazıldı.

Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

FETÖ'nün sığınağına giren gazeteci, görkemli ibadet odaları, toplantı odaları ve başka odaların da bulunduğunu yazdı. FETÖ liderinin yanlarına geldiği sırada odada bulunan bazı kişilerin koşarak etrafında diz çöktüğü belirtilirken, ayaklarının gri bir battaniye ile örtüldüğü yazıldı. Gazeteci, Yunanistan'dan geldiklerini söylediklerinde FETÖ elebaşı tarafından olumlu bir şekilde karşılandıklarını ifade ederken, terörist elebaşına dokunmanın ve fotoğrafını çekmenin yasak olduğu da aktarıldı.