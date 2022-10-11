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    • 11.10.2022 14:01
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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunan basınına konuştu! Lağım ağzıyla Türkiye'ye nefret kusarken fenalaştı

    Son dakika haberi | Türkiye'den kaçan FETÖ'cü alçakları koruma altına alan ve FETÖ'cülerin genel olarak ilk durağı olan Yunanistan'ın örgütle bağlantısı bir kez daha net bir şekilde görüldü. Yunan gazetesi Kathimerini, terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki sığınağına gitti. Yunan gazete ile söyleşi yapan ve Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan terörist elebaşının fenalaştığı ve söyleşinin apar topar bitirildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Lağım ağzıyla Türkiye’ye nefret kusarken fenalaştı

    Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin ilk durağı haline gelen ve örgüt üyelerini adeta koruma kalkanı altına alan Yunanistan'ın FETÖ ile dirsek teması bir kez daha gözler önüne serildi. Ülkenin en çok okunan gazeteleri arasında bulunan Kathimerini, terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki sığınağına giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü.



    *Yunan gazetesi Kathimerini'nin ilgili haberi

    ELEBAŞINDAN YUNANİSTAN'A DESTEK
    Görüşmenin Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunduğu döneme denk getirilmesi dikkat çekti. Terörist elebaşı Gülen, Yunan gazeteye Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken; Yunanistan'a ise adeta güzellemeler yaptı.

    Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre "gayri askeri statü"de bulunan adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılmasını görmezden gelen FETÖ elebaşı, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" ifadeleriyle Yunanistan'a destek oldu.



        TÜRKİYE'YE ATIP TUTARKEN FENALAŞTI
        FETÖ'nün ABD'deki sığınağına giren Kathimerini gazetesi temsilcileri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'le yapılan söyleşinin 12 dakika sürdüğünü söyledi. Terörist elebaşı Gülen'in Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunduğu sırada fenalaştığı öğrenildi. Gazete FETÖ elebaşının "sağlık sorunları" yaşadığını da yazdı.

        *FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'ndaki sığınağının ana binası

        FETÖ'NÜN SIĞINAĞI
        Yunan gazete Fetullah Gülen'in yaşadığı yeri "sığınak" olarak tanımlarken, odalarda hiç pencere olmadığına ve kapısında 7/24 olarak güvenlik elemanları bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca terörist elebaşının sadece hastaneye gitmek için evden çıktığı da yazıldı.

        Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

        FETÖ'nün sığınağına giren gazeteci, görkemli ibadet odaları, toplantı odaları ve başka odaların da bulunduğunu yazdı. FETÖ liderinin yanlarına geldiği sırada odada bulunan bazı kişilerin koşarak etrafında diz çöktüğü belirtilirken, ayaklarının gri bir battaniye ile örtüldüğü yazıldı. Gazeteci, Yunanistan'dan geldiklerini söylediklerinde FETÖ elebaşı tarafından olumlu bir şekilde karşılandıklarını ifade ederken, terörist elebaşına dokunmanın ve fotoğrafını çekmenin yasak olduğu da aktarıldı.



        *FETÖ liderinin duvarındaki İstanbul portresi

        Gazete, FETÖ elebaşının pencere olmayan odasının duvarında İstanbul manzarası bulunan bir fotoğraf olduğunu yazdı. Ayrıcan FETÖ elebaşını ziyarete gelenlere "lokum, erkek kolonyası ve etiketinde kampın fotoğrafı olan ve 'mutluluk kokusu' yazan kadın parfümü" hediye edildiğini belirtti.

            FETÖ'CÜLERE BELGESELLE AKLAMA
            Terör örgütünün ABD'deki sığınağına giden ve örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüşeren Marianna Kakaounaki'nin daha önce de Türkiye aleyhine bazı haberlere ve yapımlara imza attığı ortaya çıktı.


            *Marianna Kakaounaki'nin FETÖ'cüleri akladığı "Görünmezler" isimli belgeselden bir kare

            "Görünmezler" isminde bir film çeken Yunan gazeteci darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri aklayarak Türkiye'yi hedef aldı. Belgesel filmde FETÖ'cülerle röportaj yapan Kakaounaki, onları "Erdoğan rejiminden kaçan masumlar" olarak pazarladı.

            *Habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

            FETÖ lideri geçtiğimiz günlerde de Yunan medyasına konuşarak Türkiye'yi hedef almıştı. Yunanistan'ın köpekliğine soyunan Gülen, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarla ilgili Türkiye'yi suçlayarak "Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

            Elebaşı Fetullah Gülen'in artığını gönderdiği evlatlığı Enes Kanter de, Türkiye düşmanları ile iş tutmak ve adeta Pensilvanya'ya olan sadakatini kanıtlamak için geçtiğimiz günlerde Yunan medyasına konuk olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki açıklamasını hedef alan FETÖ'cü Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kucak açtığını savunarak Atina'ya destek verdi. FETÖ beslemesinin bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.

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