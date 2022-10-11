FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunan basınına konuştu! Lağım ağzıyla Türkiye'ye nefret kusarken fenalaştı

Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin ilk durağı haline gelen ve örgüt üyelerini adeta koruma kalkanı altına alan Yunanistan'ın FETÖ ile dirsek teması bir kez daha gözler önüne serildi. Ülkenin en çok okunan gazeteleri arasında bulunan Kathimerini, terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki sığınağına giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü.
*Yunan gazetesi Kathimerini'nin ilgili haberi
ELEBAŞINDAN YUNANİSTAN'A DESTEK
Görüşmenin Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunduğu döneme denk getirilmesi dikkat çekti. Terörist elebaşı Gülen, Yunan gazeteye Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken; Yunanistan'a ise adeta güzellemeler yaptı.
Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre "gayri askeri statü"de bulunan adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılmasını görmezden gelen FETÖ elebaşı, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" ifadeleriyle Yunanistan'a destek oldu.