Kanlı yayın! İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının faili Ahlam Albashir'in talimatları uzaktan bağlantı ile aldığı ortaya çıktı





ELİ GÜL TUTAN CANİ

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı terör saldırısını gerçekleştiren Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashir'in görüntüleri tek tek incelendi. Görüntülere göre terörist Albashir, saat 15.17'de Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne girdi. 15.29'da bir kafenin önünden geçerek saat 15.30'da patlamanın yaşandığı banka yerleşti. Saat 16.11'de bombayı koyduğu banktan kalkıp hızla Taksim Meydanı istikametine doğru ilerledi. Patlama olduktan sonra saat 16.14'te yine koşarak kaçmaya devam etti. 16.17'de ise Taksim Meydanı'nda bir taksiye bindi. Önce Esenler'e, oradan da Yasir E.K. ile Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı adrese gitti. Tüm bu süreçte elindeki gül görüntülere girdi. Gülü, bir satıcıdan dikkat çekmemek için aldığı, kaçarken de elinden bırakmadığı izlendi.