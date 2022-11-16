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    • Güncel
    • 16.11.2022 10:10
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    • 16.11.2022 10:18
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    İşte Taksim'deki bombalı saldırının planlandığı tekstil atölyesi! Ahlam Albashir, Bilal Hassan ve Jarkas kardeşler...

    İstiklal Caddesi'nde patlayan bombanın üç baş aktörü, tam 4 aydır Esenler'de bulunan bir tekstil atölyesinde bir aradaydı. İkisi yakalanan üç terörist 6 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı burada planladı.

    İşte bombalı saldırının planlandığı tekstil atölyesi

    İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriyeli bombacı Ahlam Albashir, bombayı temin eden Bilal Hassan ve olayın planlayıcısı Jarkas kardeşlerin buluştuğu Esenler'deki tekstil atölyesi ile bombacının yakalandığı Küçükçekmece'deki eve girildi.

    Ammar Jarkas ve kardeşlerinin işlettiği Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak'taki tekstil atölyesinde sessizlik hâkim. İçeride kimse yok. Polisin operasyonunun ardından Jarkas kardeşler gözaltına alındığı için tekstil atölyesinde de faaliyet durmuş. Polis çalışanları da sorgulamış.

    KAÇAKÇILARIN SON DURAĞI
    Ahlam Albashir'in yakalandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece Kuşu Sokak'taki evde ise halen Suriyeliler yaşıyor. Ahlam Albashir patlamadan sonra getirildiği evde, Ammar Jarkas'ın kız kardeşi ile birlikte yakalandı.

        Bölgede Suriyeli ve Afganlar çoğunlukta. Polise göre ev, kaçakların Avrupa'ya götürülmeden önce son durak olarak kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan adreslerden biri. Evde sürekli yaşayan Suriyeli bir aile de var.

        PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
        Bombacının yakalandığı evde yaşayan ailenin oğlu Mahmut Ş., operasyon gecesi yaşananları şöyle anlattı: "Bombacıyı getiren kişi 12 senedir komşuydu. (Ammar Jarkas'ın kız kardeşinden bahsediyor) Siyah giyinmişti. Annem 'Kim bu?' dedi. 'Benim misafirim, sadece bu gece kalıp yarın Yunanistan'a gidecek' dedi.

        Çayını içti, hiç konuşmadı. Battaniyenin altında sürekli mesajlaşıyordu. Polisler gelince pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Babam kapıyı açtı 'Kaçıyor' dedi. Yoksa üçüncü kattan atlayacaktı. Bombacı kadın da onu getiren kadın da yakalandı. Annem, 'Suriyeli dediler ama benzemiyor' dedi. Makyaj malzemeleri ve eşyaları kaldı, dokunmayın dediler. Babam da şu an gözaltında."

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        Haberler Güncel İşte Taksim'deki bombalı saldırının planlandığı tekstil atölyesi! Ahlam Albashir, Bilal Hassan ve Jarkas kardeşler...
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