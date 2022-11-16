İşte Taksim'deki bombalı saldırının planlandığı tekstil atölyesi! Ahlam Albashir, Bilal Hassan ve Jarkas kardeşler...

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriyeli bombacı Ahlam Albashir, bombayı temin eden Bilal Hassan ve olayın planlayıcısı Jarkas kardeşlerin buluştuğu Esenler'deki tekstil atölyesi ile bombacının yakalandığı Küçükçekmece'deki eve girildi.
Ammar Jarkas ve kardeşlerinin işlettiği Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak'taki tekstil atölyesinde sessizlik hâkim. İçeride kimse yok. Polisin operasyonunun ardından Jarkas kardeşler gözaltına alındığı için tekstil atölyesinde de faaliyet durmuş. Polis çalışanları da sorgulamış.
KAÇAKÇILARIN SON DURAĞI
Ahlam Albashir'in yakalandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece Kuşu Sokak'taki evde ise halen Suriyeliler yaşıyor. Ahlam Albashir patlamadan sonra getirildiği evde, Ammar Jarkas'ın kız kardeşi ile birlikte yakalandı.