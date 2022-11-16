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    • Güncel
    • 16.11.2022 15:18
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    • 16.11.2022 15:30
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    İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika neyi bekledi?

    Son dakika haberi | İstiklal Caddesi'nde pazar günü yapılan bombalı saldırının ardından bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı. Albashir'in bankta 40 dakika oturması ile ilgili "Talimat bekledim" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

    40 dakika neyi bekledi?

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

    ÇİÇEĞİ ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ SONRA...
    Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü. İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.

    KAÇARKEN ATMADI
    Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

        40 DAKİKA TALİMATI BEKLEMİŞ...
        İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğinin ayrıntılarına sadece SABAH ulaştı. Ahlam Albashir'in bankta oturarak geçirdiği 40 dakikanın sırrı da çözüldü. İşte talimatlı saldırıyla ilgili SABAH'ın ulaştığı çok özel detaylar...

        Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden ve kalleş terör saldırısı organizasyonunun içerisinde bulunan bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.

        Kadın terörist Ahlam Albashir talimatı bekledi. Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince kadın terörist Ahlam Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı. Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle yapılan ön mülakatta yaşananları bu şekilde anlatan kadın terörist Ahlam Albashir'in o mülakatta "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği bilgisine de sadece SABAH ulaştı.

        NE OLMUŞTU?
        İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi. Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı. Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti. Albashir'e yardım eden Bilal Hassan isimli terörist her yerde aranırken, 2 kilit isim ise avlandı. Toplamda ise 50 kişi gözaltına alındı.

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        Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika neyi bekledi?
            SON DAKİKA