İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika neyi bekledi?

40 DAKİKA TALİMATI BEKLEMİŞ...

İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğinin ayrıntılarına sadece SABAH ulaştı. Ahlam Albashir'in bankta oturarak geçirdiği 40 dakikanın sırrı da çözüldü. İşte talimatlı saldırıyla ilgili SABAH'ın ulaştığı çok özel detaylar...

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden ve kalleş terör saldırısı organizasyonunun içerisinde bulunan bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.