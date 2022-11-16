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    • 16.11.2022 12:30
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    • 16.11.2022 12:49
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    İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü

    Son dakika haberi! İstiklal Caddesi’ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in (23) kaçarken elinde bulunan kırmızı gül sırrı çözüldü.

    takvim.com.tr
    Teröristin elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü

    İstanbul'un kalbine yapılan saldırının tüm ayrıntılarının çözülmesi için güvenlik güçleri gece gündüz çalışıyor.

    İSTİKLAL CADDESİ'NE BOMBAYI BIRAKAN TERÖRİSTİN ELİNDEKİ KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ | VİDEO İZLE

    Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü 6 vatandaşın şehit olduğu 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısında İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı koyduğu tespit edilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir ile birlikte olayla ilgili 50 kişi gözaltına alındı.


    KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
    Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülün sırrı çözüldü.


        İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.



        ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ALDI
        Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Sabah'ta yer alan habere göre, çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

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        Haberler Güncel İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü
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