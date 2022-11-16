İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü





ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ALDI

Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Sabah'ta yer alan habere göre, çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

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