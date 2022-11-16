İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü

İstanbul'un kalbine yapılan saldırının tüm ayrıntılarının çözülmesi için güvenlik güçleri gece gündüz çalışıyor.
İSTİKLAL CADDESİ'NE BOMBAYI BIRAKAN TERÖRİSTİN ELİNDEKİ KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ | VİDEO İZLE
Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü 6 vatandaşın şehit olduğu 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısında İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı koyduğu tespit edilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir ile birlikte olayla ilgili 50 kişi gözaltına alındı.
KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülün sırrı çözüldü.