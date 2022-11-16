HAVA DURUMU | 6 il için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji duyurdu: Tüm yurdu etkisi altına alacak | 17-21 Kasım 2022

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı