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    • 17.11.2022 06:38
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    • 17.11.2022 06:40
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    HAVA DURUMU | 6 il için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji duyurdu: Tüm yurdu etkisi altına alacak | 17-21 Kasım 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Yapılan günlük tahminde özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul için saat verildi. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü için ise kar yağışı tahmininde bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle yarın yurdun büyük kısmının yağışlı hava etkisi altında olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava kaç derece olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    6 il için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji duyurdu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 20°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 20°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 19°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 15°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            YOZGAT °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

            SİNOP °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ °C, 14°C
            Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ERZURUM °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 8°C
            Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 13°C
                Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

                ŞANLIURFA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

                17-21 KASIM 2022 TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | 6 il için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji duyurdu: Tüm yurdu etkisi altına alacak | 17-21 Kasım 2022
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