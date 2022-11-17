Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası İyi Parti karıştı! Fondaş Ruşen Çakır açıkladı: "Bazı kişiler icabet edebilir"

Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in maskesi bir günde 2 kez düştü. Başkan Erdoğan'ın "yerli ve milli ol masayı terk et" çağrısına olumsuz yaklaşan Akşener, terörle anılan masada kalmakta ısrarını sürdürdü. Erdoğan'ın çağrısına, "Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri." diyerek cevap veren Akşener ve 6+1'li terör masası Beyoğlu'ndaki saldırının ardından PKK/PYD'nin adını geçirmeden bildiri yayınlamıştı. İkinci skandal ise PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada yaşandı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde "evet" oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise "hayır" oyu verdi.
Bu gelişmeler sonrası İyi Parti'nin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği siyaset kulisleri ve medyada konuşulmaya başlandı.
"BAZI MİLLETVEKİLLERİ ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDEBİLİR" VİDEO İZLE
FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR: İYİ PARTİDEN BAZI VEKİLLER ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDEBİLİR
Millet İttifakı'na yakınlığı ile bilinen fondaş Ruşen Çakır, Başkan Erdoğan'ın İyi Parti'ye yaptığı çağrıya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.
Çakır "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir." ifadelerini kullandı.
TEŞKİLAT VE AKŞENER AYRIŞIYOR MU?
A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ'a, "İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir?" sorusunu yönelten moderatör Banu El, "Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşener'in bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum." dedi.
"AKŞENER VE TEŞKİLAT AYRIŞABİLİR" VİDEO İZLE
Bu değerlendirmeye katıldığını belirten Başbuğ, "Sözlediğinize yürekten katılıyorum. Bu konuyla ilgili bir çok değerlendirmemiz oldu. CHP'nin o üstteki siyasi iradesini eleştiririm söylemlerinden ötürü. Örnek vermek gerekirse, bütün dünyada Libya'da Hafter'in konumu belliyken Atatürkçü olduğunu iddia ettiğin bir parti lideri olarak "Hafter makul ve seküler bir insan bizim için bir sıkıntısı yok" dersen ben onu eleştiririm. Benim bu eleştirim Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla ilgili bir eleştiridir. Ancak bu CHP tabanı dahil topyekün bir eleştiri anlamına gelmez. Ben eminim sadece İyi Parti için geçerli değil CHP'nin içinde de bu vatanı seven kendini bu millete ait hisseden ama siyasi görüşü farklı olabilir." dedi.