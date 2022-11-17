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    • 17.11.2022 23:07
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    • 17.11.2022 23:41
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    Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası İyi Parti karıştı! Fondaş Ruşen Çakır açıkladı: "Bazı kişiler icabet edebilir"

    Son dakiak haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6+1'li terör masasında kalacağını açıklamasının ardından partinin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ'a, "İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir?" sorusunu yönelten moderatör Banu El, "Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşener'in bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum." dedi. Fondaş medyadan Ruşen Çakır ise, "İyi Parti'den bazı kişiler Erdoğan'ın davetine icabet edebilir." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar." diyerek ilerleyen günlerde partide derin bir ayrışma olabileceğine dikkat çekti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın davetine bazı kişiler icabet edebilir

    Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in maskesi bir günde 2 kez düştü. Başkan Erdoğan'ın "yerli ve milli ol masayı terk et" çağrısına olumsuz yaklaşan Akşener, terörle anılan masada kalmakta ısrarını sürdürdü. Erdoğan'ın çağrısına, "Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri." diyerek cevap veren Akşener ve 6+1'li terör masası Beyoğlu'ndaki saldırının ardından PKK/PYD'nin adını geçirmeden bildiri yayınlamıştı. İkinci skandal ise PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada yaşandı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde "evet" oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise "hayır" oyu verdi.

    Bu gelişmeler sonrası İyi Parti'nin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği siyaset kulisleri ve medyada konuşulmaya başlandı.

    "BAZI MİLLETVEKİLLERİ ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDEBİLİR" VİDEO İZLE



    FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR: İYİ PARTİDEN BAZI VEKİLLER ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDEBİLİR
    Millet İttifakı'na yakınlığı ile bilinen fondaş Ruşen Çakır, Başkan Erdoğan'ın İyi Parti'ye yaptığı çağrıya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.

    Çakır "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir." ifadelerini kullandı.



    TEŞKİLAT VE AKŞENER AYRIŞIYOR MU?
    A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ'a, "İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir?" sorusunu yönelten moderatör Banu El, "Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşener'in bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum." dedi.

    "AKŞENER VE TEŞKİLAT AYRIŞABİLİR" VİDEO İZLE

    Bu değerlendirmeye katıldığını belirten Başbuğ, "Sözlediğinize yürekten katılıyorum. Bu konuyla ilgili bir çok değerlendirmemiz oldu. CHP'nin o üstteki siyasi iradesini eleştiririm söylemlerinden ötürü. Örnek vermek gerekirse, bütün dünyada Libya'da Hafter'in konumu belliyken Atatürkçü olduğunu iddia ettiğin bir parti lideri olarak "Hafter makul ve seküler bir insan bizim için bir sıkıntısı yok" dersen ben onu eleştiririm. Benim bu eleştirim Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla ilgili bir eleştiridir. Ancak bu CHP tabanı dahil topyekün bir eleştiri anlamına gelmez. Ben eminim sadece İyi Parti için geçerli değil CHP'nin içinde de bu vatanı seven kendini bu millete ait hisseden ama siyasi görüşü farklı olabilir." dedi.


        Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK/PYD ile ilgili sözlerini hatırlatan Başbuğ, "Kılıçdaroğlu YPG bize mi saldıracak? dedi bak saldırıyor gördüğün gibi." ifadelerini kullandı.

        TABANLA YÖNETİM FARKLI DÜŞÜNCEDE OLABİLİR
        Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde hareket ettiği yapıyı tabanlardan ayrı tuttuğunu ve buna İyi Parti'yi de dahil ettiğini belirten Başbuğ, "Bakın ben İzmir'den gidip geliyorum. CHP kendini İzmir'de farklı bir yerde konumlandırır. Daha geçen gün arabaya yakıt almak için benzinliğe girdim saf, tertemiz orada çalışan bir görevli, "Hocam dedi aklım çok karmakarışık dedi" ondan sonra "Neden" dedim gülerek "Ben solcuyum CHP ait olduğum partim ama benim solculuğumla bunların solculuğu farklı anlayamıyorum neyin peşindeler" dedi. Bu kişi CHP'nin tabanından bir isim. Ayaküstü orada izah etmeye çalıştık birçok şeyi kavradı." şeklinde konuştu.

        CHP'nin Atatürk'ün belirlediği çizginin dışında olduğunu söylemleri üzerinden örneklendiren Başbuğ, "Şimdi CHP olarak ben kendimi konumlandırıyorum, kendini Atatürkçü olarak konumlandıran parti yönetimi Atatürk'ün belirlediği Misak-ı Milli sınırları içindeki Irak söz konusu olduğunu "Ne işimiz var bizim orada" diyor." ifadelerini kullandı.

        ATATÜRK'ÜN 1935'DE ABD'Lİ GENERALE SÖZLERİNİ HATIRLATTI
        CHP'nin temsil ettiğini iddia ettiği liderin hedeflerinin aksine hareket ettiğini belirten Başbuğ, "1935 yılında Amerikalı general geliyor ve Atatürk'ün bundan sonraki adımlarını öğrenmek için soru soruyor Atatürk'ün aynen söylediği şu, "Allah nasip öder ömrüm yeterse muhakkak Batı Trakya'yı, Musul'u Kerkük'ü alacağım" diyor." dedi.

            "NORMALDE SEZGİN TANRIKULU İHRAÇ EDİLİR"
            CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili ifadelerini hatırlatan ve normalde Atatürkçü olan bir partinin böyle bir kişiyi anında tasfiye etmesini gerektiğini belirten Başbuğ, "Ünal Çeviköz'ü nereye koyacaksın. Yunanistan'ın söylemeye cesaret edemeyeceği cümleleri kurdu" dedi.



            CHP'nin işgal altında olduğunu belirten CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, "Komutanım 12 milyon oy veren yurttaş var baktığınız zaman ama bir avuç yönetici karar veriyor. İstiklal Caddesi'ndeki saldırı PKK/PYD tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu ortadayken CHP, "PYD bizim sınır komşumuz bunda ne var" dedi "Kimi öldürmüş dedi" Kemal Kılıçdaroğlu "Kime zarar vermiş" dedi" şeklinde konuştu.

            "HDP OYLARINI DÜŞÜNÜRKEN KENDİ TABANLARINDAKİ KİŞİLERİN ONLARDAN KOPMASI RİSKİNİ DE TAŞIYORLAR"
            Arka Plan programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar." diyerek ilerleyen günlerde partide derin bir ayrışma olabileceğine dikkat çekti.

            İşte Ağar'ın sözlerinde öne çıkanlar:

            ERDOĞAN DOKU UYUŞMAZLIĞINI GÖRÜYOR
            Siyasi anlamda rakip eksenleri bir şekilde birbirlerinin çatlaklarını görüp bunlardan üzerinden bir etki ortaya koymaları normal mi? Tabiki normal. Erdoğan kurt bir politikacı. 6'lı masa üzerindeki fikir ayrılıklarını, doku uyuşmazlığını çok iyi görüyor.

            İYİ PARTİ'DEN MASAYA ZARAR VERECEK AÇIKLAMALAR GELDİ
            İYİ Parti ekseninden 6'lı masanın bütünlüğüne zarar verecek açıklamalar da geldi. Erdoğan da bunların hepsini görüp bir etki ortaya koymak ister. Bu bir siyasi atmosfer. Bir temel rekabet meselesi var ve rakipler birbirlerinin saflarını ayrıştırmak isteyebilirler.

            TÜRKİYE SAĞCI SOLCUDAN MİLLİ VE GAYRİ MİLLİYE GELDİ
            Önceden Türkiye'de siyaset bir takım ayrılıklar üzerine inşa edilirdi. Sağcı solcu denirdi mesela. Ama bugün Türkiye'de milli ve gayri milli kavramları devreye girdi. 6'lı masa Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedefleyen terör örgütünün siyasi ayağıyla vermiş olduğu görüntüyle bir temel karar verici fotoğrafa dönüştü.

                AMAÇLARI ERDOĞAN'I İNDİRMEK
                Bir de Erdoğan karşıtlığı var. Amaçları sadece Erdoğan'ı görevinden indirmek. Ama bu onlar açısından yeterli gelmez.

                TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISIYLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ZARAR VERİR
                HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar. Ama konu ulusal bir güvenlik olduğu zaman terör örgütünün uzantısı olan yapı ile işbirliği yapılması o gruba büyük zarar verir.

                HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANI NELER YAPAR?
                Eğer eklemlenebilirse Türkiye'ye büyük zarar verir. İçişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na gelmiş bir HDP'li figürün neler yapabileceğini düşünmek gerekiyor.

                MİLLİLİK Mİ? YOKSA GAYRİ MİLLİLİKTEN DEVAM MI?
                Benim temennim PKK'sız bir siyaset. Erdoğan da bunu görüyor ülkeye vereceği zararı da görüyor. Bunla ilgili hassasiyeti olduğuna inandığı İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunuyor.

                İYİ Parti Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan bir masanın bir parçası. Zaman içinde ne yapacaklarını göreceğiz. Türkiye büyük bir hızla milli ve gayri milli ayrımına sürüklendi. Bunun içinde pek çok parametre var. Bu seçimlerde bu temel yaklaşımın seçimlere damga vuracağını düşünüyorum.

                TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEKLER
                Partilerin alacakları pozisyonlar sadece partilerin geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası İyi Parti karıştı! Fondaş Ruşen Çakır açıkladı: "Bazı kişiler icabet edebilir"
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