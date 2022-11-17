Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası İyi Parti karıştı! Fondaş Ruşen Çakır açıkladı: "Bazı kişiler icabet edebilir"

"HDP OYLARINI DÜŞÜNÜRKEN KENDİ TABANLARINDAKİ KİŞİLERİN ONLARDAN KOPMASI RİSKİNİ DE TAŞIYORLAR"

Arka Plan programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar." diyerek ilerleyen günlerde partide derin bir ayrışma olabileceğine dikkat çekti.



İşte Ağar'ın sözlerinde öne çıkanlar:

ERDOĞAN DOKU UYUŞMAZLIĞINI GÖRÜYOR

Siyasi anlamda rakip eksenleri bir şekilde birbirlerinin çatlaklarını görüp bunlardan üzerinden bir etki ortaya koymaları normal mi? Tabiki normal. Erdoğan kurt bir politikacı. 6'lı masa üzerindeki fikir ayrılıklarını, doku uyuşmazlığını çok iyi görüyor.

İYİ PARTİ'DEN MASAYA ZARAR VERECEK AÇIKLAMALAR GELDİ

İYİ Parti ekseninden 6'lı masanın bütünlüğüne zarar verecek açıklamalar da geldi. Erdoğan da bunların hepsini görüp bir etki ortaya koymak ister. Bu bir siyasi atmosfer. Bir temel rekabet meselesi var ve rakipler birbirlerinin saflarını ayrıştırmak isteyebilirler.

TÜRKİYE SAĞCI SOLCUDAN MİLLİ VE GAYRİ MİLLİYE GELDİ

Önceden Türkiye'de siyaset bir takım ayrılıklar üzerine inşa edilirdi. Sağcı solcu denirdi mesela. Ama bugün Türkiye'de milli ve gayri milli kavramları devreye girdi. 6'lı masa Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedefleyen terör örgütünün siyasi ayağıyla vermiş olduğu görüntüyle bir temel karar verici fotoğrafa dönüştü.