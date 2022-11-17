Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası İyi Parti karıştı! "Akşener ve teşkilat ayrışabilir"

Son dakiak haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6+1'li terör masasında kalacağını açıklamasının ardından partinin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ'a, "İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir?" sorusunu yönelten moderatör Banu El, "Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşener'in bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum." dedi.