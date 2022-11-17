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Fondaş Ruşen Çakır’dan çok konuşulacak ‘İYİ Parti’ açıklaması: Bazı milletvekilleri Erdoğan’ın davetine icabet edebilir

Fondaş Ruşen Çakır’dan çok konuşulacak ‘İYİ Parti’ açıklaması: Bazı milletvekilleri Erdoğan’ın davetine icabet edebilir
17.11.2022 23:06 - Son Güncelleme: 17.11.2022 23:09

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Son dakiak haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6+1'li terör masasında kalacağını açıklamasının ardından partinin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albay'ı Coşkun Başbuğ'a, "İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir?" sorusunu yönelten moderatör Banu El, "Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşener'in bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum." dedi. Fondaş medyadan Ruşen Çakır ise, "İyi Parti'den bazı kişiler Erdoğan'ın davetine icabet edebilir." ifadelerini kullandı.

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