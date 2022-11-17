Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2022 22:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 22:05
    ABONE OL

    Hakkari'de jandarma ekipleri PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

    Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...

    İHA
    Hakkari’de terör örgütü PKK/KCK’ya darbe

    Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 17 Kasım 2022 Perşembe günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet KPWT (Doçka) uçaksavar silahı ve sehpası, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet el bombası, 14 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet RPG-7 silahı dürbünü, 1 adet Kanas silahı dürbünü, 129 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, 126 adet 12,7 mm mühimmat 392 adet 7,62 mm mühimmat, 31 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde patlayıcı madde, 10 adet el telsizi, 2 adet jeneratör tespit edilerek ele geçirildi" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çavuşoğlu’ndan flaş tahıl anlaşması açıklaması!
    Haberler Güncel Hakkari'de jandarma ekipleri PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
        SON DAKİKA