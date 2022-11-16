Başörtüsü için anayasa teklifi! Bakan Bozdağ tarih verdi: Önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum." açıklamasında bulundu.

Başörtüsüne anayasal güvence hakkında 7 Kasım'daki son kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz ay yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Başkan Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Yemin töreninin ardından gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Bozdağ, hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.