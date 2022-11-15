İstiklal'deki kanlı saldırının şifreleri çözülüyor! Kalleş Albashir, Jarkaslar ve Yasir'e çapraz sorgu: Kaçacakları araç kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.
Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.
KALLEŞLER İFADEYE ÇEKİLDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerine de başlandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan, aralarında eylemi gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir de dahil 50 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, zanlıların bir kısmının ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi.
Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir'le Suriye'den beraber Türkiye'ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.'yi olay günü İstanbul'dan Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu'na götüren Yasir E.K.'nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.