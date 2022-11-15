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    • 15.11.2022 20:18
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    İstiklal'deki kanlı saldırının şifreleri çözülüyor! Kalleş Albashir, Jarkaslar ve Yasir'e çapraz sorgu: Kaçacakları araç kamerada

    İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine başlandı. Kalleş saldırgan Albashir, Jarkas kardeşler ve Yasir E.K. çapraz sorguya çekildi. Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edildi. Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1200 kamerayı didik didik inceleyerek hainlerin kaçacakları aracın görüntüsüne ulaştı. Takvim.com.tr konuyu tüm detaylarıyla ele aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanlı saldırının şifreleri! Kalleşler çözülüyor

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.

    Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.



    KALLEŞLER İFADEYE ÇEKİLDİ
    Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerine de başlandı.

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan, aralarında eylemi gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir de dahil 50 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, zanlıların bir kısmının ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi.



    Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir'le Suriye'den beraber Türkiye'ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.'yi olay günü İstanbul'dan Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu'na götüren Yasir E.K.'nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.



        ÇAPRAZ SORGU
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim'e götüren Yasir E.K.'nın de içinde bulunduğu hücre üyelerinin, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

        1200 GÜVENLİK KAMERASI DİDİK DİDİK İNCELENDİ
        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından olay yerindeki ve saldırganın kaçış istikametindeki yaklaşık bin 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.



        O ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ!
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaldığı Esenler'deki eve giden Ahlam Albashir'i oradan alıp Küçükçekmece'de yakalandığı adrese götüren Ahmed Jarkas'a ait bir görüntü ortaya çıktı.

        Görüntülerdeki araçla teröristin kaçırılmasının planlandığı belirtildi.

        Ahmed Jarkas'ın, Albashir'le birlikte Küçükçekmece'ye giderken kullandıkları otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu sırada kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşıldı.

        Polis ekiplerinin bu görüntü üzerinden Jarkas'ın eşkalini belirlediği ve daha sonra yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

        EDİRNE'DEKİ EVİN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
        Bu arada, bugün gözaltına alınan Ahmed Jarkas'ın ağabeyi Ammar Jarkas'ın, terörist Ahlam Albashir'in aynı evde yaşadığı firari şüpheli Bilal Hassan'ı olayın ardından Bulgaristan'a kaçmasını sağlamak amacıyla Edirne'ye götürdüğü belirlendi.

        Şüpheli Bilal Hassan'ın Edirne'de kaldığı evi tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıya ulaşamadı.

        Polis, söz konusu evin sahibini gözaltına aldı.
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