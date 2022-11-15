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    • 15.11.2022 18:15
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    • 15.11.2022 18:15
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: "Huggy Wuggy" oyuncağı toplatılıyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşme kapsamında; çocukların gelişimine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen "Huggy Wuggy" oyuncağının piyasalardan toplatılması için duyuru yayınladı.

    Huggy Wuggy oyuncağı toplatılıyor

    Ailelerin tepkisini çeken "Huggy Wuggy" oyuncaklarının piyasadan kaldırılması için harekete geçildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
    Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen "Huggy Wuggy" oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır.

    Toplantı neticesinde "Huggy Wuggy" karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır. Yapılan testlerde "piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması" amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: "Huggy Wuggy" oyuncağı toplatılıyor
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