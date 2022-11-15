İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir Afrin'den Türkiye'ye geçerken hangi güzergahı kullandı?
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 4 ay boyunca bir tekstil atölyesinde çalışan Albashir karı-koca kılığında Türkiye'ye girdi. Peki Türkiye'ye geçerken hangi rotayı izledi? İşte Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in A Haber canlı yayınındaki açıklamaları.
A Haber canlı yayınına katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İNTİHAR BOMBACILARI GİBİ DEĞİL"
İsmail Hakkı Pekin şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ihtimalle eğitildikten sonra gönderilmişler. Ama bunlar sırf bu iş için eğitilmiş. Gerektiğinde bu işleri yapabileceği şekilde eğitilmiş. Arkasından da Türkiye'ye gönderilmiş. Hazır bekliyorlar. "Bu işi nasıl yapacaksınız?" diye talimat geliyor. Talimat da büyük bir ihtimalle patlayıcının miktarı gibi konular var. Belki teröristin kaçırılması konusu da söz konusu. Ama beceremiyor. Eli ayağına dolaştı. İntihar bombacıları gibi değil. 'Sana bir şey olmaz, biz seni kaçırırız' demişler gibi… PKK'ya inanmayan ama eylemi gerçekleştiren bir terörist.
Bölgede SDG altında yetiştiriliyor. SDG'nin hem idaresinde hem de terörist olarak faaliyet yürüten teröristler var. 'Ben PKK'ya feda olayım' anlayışı yok.
"YUNANİSTAN BU İŞ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"
Yunanistan'ın PKK'lı bir teröristin kaçarak sığınabileceği bir ülke olarak görülmesinin sebebi ne?
Orada çok sayıda kamp var. O kamplarda çok sayıda terörist barındırdılar. Teröristbaşı Abdullah Öcalan bile Rusya'dan sonra Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ın İstihbarat Başkanı tarafından Kenya'ya götürüldü. Yunanistan bu iş için biçilmiş kaftan. 'Düşmanımın düşmanı benim dostumdur' mantığıyla hareket ettiği için Yunanistan'a geçmeye düşünmeleri gayet doğal.
Küçükçekmece'den sonra nereye gidecek? Acaba birkaç gün daha kalıp ondan sonra ortalık sakinleşsin de gideyim diye düşündüler ama şunu hesaplamamışlar. Taksim'de taksiye bindikleri zaman kameralar taksinin plakalarını tespit ediyor. Çok büyük panik var. Banka oturduğu andan itibaren panik başlıyor. 'Acaba başarabilecek miyim? Ölecek miyim?' diyor. Oradan koşarak kaçıyor ve herkesin dikkatini çekiyor. Daha profesyonel olsa daha soğukkanlı olabilir. O bombayı mesela koydu ayrıldı. Bir dükkana girse o bomba ona bir şey yapmaz.
"PKK'NIN ZAYIFLADIĞI AÇIK"
PKK, kendi dava için feda edecek birilerini bulmakta zorlanıyor. PKK'nın zayıfladığını gösteriyor. PKK'nın zayıfladığı açık. Bu saldırıyı o zaman çok daha farklı yaparlardı. Gelirlerdi intihar bombacısı süsü verirlerdi... Hiçkimse PKK için intihar etmek istemiyor. Bu PKK'nın zayıfladığını gösteriyor. Eğitimsiz, sadece torbayı koyup çıktı. Kaçma istikameti de öyle... Bombayı koydu. Bir yer kapalıysa iki veya üç istikamet söylemesi lazım. Oralarda taksinin hazır beklemesi lazım.
YENİ BİR OPERASYON OLACAK MI?
Bakan Soylu'nun mesajı aldık demesinin sebebi şu; belli ki Türkiye birinin kuyruğuna basmış. Bunu Türkiye'nin son dönemde uyguladığı bağımsız dış politikayla anlatmak lazım. Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin Dağlık Karabağ Zaferi'nde oynadığı rol. Yunanistan'a karşı Türkiye'nin durumu. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'ye birileri mesaj vermeye çalışıyor. İçeride de HTŞ'nin bir takım faaliyetleri var. Özellikle İdlib'de… Afrin bölgesinde de sorunlar var. Bunlardan birisi olabilir.