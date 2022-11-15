İstiklal Caddesi’ni kana bulayan Ahlam Albashir Afrin’den Türkiye’ye geçerken hangi güzergahı kullandı?

"İNTİHAR BOMBACILARI GİBİ DEĞİL"

İsmail Hakkı Pekin şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle eğitildikten sonra gönderilmişler. Ama bunlar sırf bu iş için eğitilmiş. Gerektiğinde bu işleri yapabileceği şekilde eğitilmiş. Arkasından da Türkiye'ye gönderilmiş. Hazır bekliyorlar. "Bu işi nasıl yapacaksınız?" diye talimat geliyor. Talimat da büyük bir ihtimalle patlayıcının miktarı gibi konular var. Belki teröristin kaçırılması konusu da söz konusu. Ama beceremiyor. Eli ayağına dolaştı. İntihar bombacıları gibi değil. 'Sana bir şey olmaz, biz seni kaçırırız' demişler gibi… PKK'ya inanmayan ama eylemi gerçekleştiren bir terörist.

Bölgede SDG altında yetiştiriliyor. SDG'nin hem idaresinde hem de terörist olarak faaliyet yürüten teröristler var. 'Ben PKK'ya feda olayım' anlayışı yok.