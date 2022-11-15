İstiklal Caddesi’ndeki patlama hakkında Soylu’nun açıklamasının altında ne yatıyor? Kim bu Ammar Jarkas?
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının yeni detayları belli olmaya devam ediyor. 10 saatte kıskıvrak yakalanan Ahlam Albashir, talimatın Kobani'den verildiğini itiraf etti. Teröristin 4 ay önce Türkiye'ye geldiği ve uyuyan hücre olarak beklediği ortaya çıktı. Ancak saldırıyı planlayan başka bir isimden daha bahsediliyor: Ammar Jarkas. Kim bu Ammar Jarkas? İşte detaylar...
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili PKK/PYD/YPG'li terörist Ahlam Albashir, İstanbul Polisi'nin yaklaşık 10 saat süren takibiyle saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Suriyeli terörist, ilk sorgusunda PKK/PYD/YPG'nin özel istihbarat elemanı olduğunu, saldırı talimatını Kobani'deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etti.
GÖRÜNTÜLER TARANDI
Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16.20'de gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından polis alarma geçti. İstanbul Emniyeti'nin istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerinde seferberlik ilan edildi. Kurulan özel ekip, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını tek tek topladı. Toplam 1200 kamera görüntüsü saniye saniye incelendi.
21 ADRESTE 48 GÖZALTI
Görüntülerden, başı kapalı bir kadının caddenin ortasındaki bir saksıya bombayı bıraktığı saptandı. Bu noktadan yola çıkan ekipler, kadın teröristin, bomba patlamadan dakikalar önce hızlı adımlarla İstiklal Caddesi'nin Tünel yönüne doğru yürüdüğünü tespit etti. Patlamanın ardından ise koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Polis, yine kamera görüntülerinden bombacının Tünel'den bindiği taksi ile Esenler ilçesindeki bir eve gittiğini ortaya çıkardı. Söz konusu evin de arasında bulunduğu aynı bölgedeki 21 adrese baskın yapan polis, teröristle bağlantılı 48 kişiyi gözaltına aldı. Ancak bombacı bulunamadı.
EVDE ALTIN VE DÖVİZ
Gözaltına alınanlar, bombacının Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki bir hücre evinde saklandığını itiraf etti. Bu bilgi üzerine özel operasyon ekibi, baskın hazırlıklarına başladı. Çatışma çıkma ya da yeni bir bombalı saldırı ihtimalleri göz önüne alınarak hazırlık yapıldı. 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki hücre evi ablukaya alındı. Saat 02.50'de de operasyon timi baskını gerçekleştirdi. Bombacı kadın, silahını bile çekmeye fırsat bulamadan yakalandı. Bomba imha uzmanı polislerin patlayıcı araması yaptığı evde yüklü miktarda dolar, Euro ve altın bulundu. Kadın teröriste ait dolu bir tabanca ve bir kutu mermi de ele geçirildi.
KADIN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI KAMERADA