İstiklal Caddesi’ndeki patlama hakkında Soylu’nun açıklamasının altında ne yatıyor? Kim bu Ammar Jarkas?

EVDE ALTIN VE DÖVİZ

Gözaltına alınanlar, bombacının Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki bir hücre evinde saklandığını itiraf etti. Bu bilgi üzerine özel operasyon ekibi, baskın hazırlıklarına başladı. Çatışma çıkma ya da yeni bir bombalı saldırı ihtimalleri göz önüne alınarak hazırlık yapıldı. 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki hücre evi ablukaya alındı. Saat 02.50'de de operasyon timi baskını gerçekleştirdi. Bombacı kadın, silahını bile çekmeye fırsat bulamadan yakalandı. Bomba imha uzmanı polislerin patlayıcı araması yaptığı evde yüklü miktarda dolar, Euro ve altın bulundu. Kadın teröriste ait dolu bir tabanca ve bir kutu mermi de ele geçirildi.