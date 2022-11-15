İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in 4 ay boyunca çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! İşte teröristin evinden çıkanlar

Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar. Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti. İçeride de masanın altında yatıyorlarmış sanırım. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.