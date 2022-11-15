İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in 4 ay boyunca çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! İşte teröristin evinden çıkanlar

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştı tekstil atölyesi görüntülendi.
Mahalle sakinleri ise sürekli gördükleri kadının sık sık telefonla ilgilendiğini ifade etti. Kadını cumartesi gören bir kişi ise, "Çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde" diye konuştu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.