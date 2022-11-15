Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü ilişkin mesaj: Türkiye yanınızda olmayı sürdürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümününü tebrik etti.





Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."







Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum.



Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir. pic.twitter.com/acUk4B0Cgw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022