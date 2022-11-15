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    • Güncel
    • 15.11.2022 20:31
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    • 15.11.2022 20:40
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    Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü ilişkin mesaj: Türkiye yanınızda olmayı sürdürecek

    Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun üzerinden 39 yıl geçti. Konuya ilişkin bir tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan KKTC mesajı! Türkiye...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümününü tebrik etti.

    Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."



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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü ilişkin mesaj: Türkiye yanınızda olmayı sürdürecek
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