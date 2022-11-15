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    • Güncel
    • 15.11.2022 15:27
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    • 15.11.2022 15:38
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    İstiklal Caddesi'nde kanlı saldırı! Yeni görüntü ortaya çıktı: Teröristi yurt dışına kaçıracak şüpheli kamerada

    Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı bırakan kadın teröristi yurtdışına kaçması için Edirne'ye götürmeye planlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

    Teröristi Yunanistan’a kaçıracak şüpheli kamerada

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen ancak gözaltına alınan Ahmet Jarkas'ın otomobile binerken görüntüleri ortaya çıktı.

    TAKSİDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ
    Terörist Ahlam Albashir'in olaydan sonra Taksim Meydanı'ndan bindiği ve Esenler'e gittiği taksi İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Sürücüsü gözaltına alınan takside teröristin ve iki kişinin daha parmak izleri tespit edildi.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelenen taksideki boyalı parmak izi tespitleri ve polisler tarafından işaretlenen parmak izleri objektiflere yansıdı.

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    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'nde kanlı saldırı! Yeni görüntü ortaya çıktı: Teröristi yurt dışına kaçıracak şüpheli kamerada
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