İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını yapan Alham Albashir nasıl hazırlandı? Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla terörist Ahlam Albashır da dahil olduğu 46 kişi dün gözaltına alındı. Albashır'ın 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları öğrenildi.