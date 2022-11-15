İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını yapan Alham Albashir nasıl hazırlandı? Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama
Türkiye günlerdir İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını konuşuyor. Suriye uyruklu Alham Albashir'in gerçekleştirdiği alçak saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi yaralandı. Terörist Albashir ise çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. Peki terörist saldırıya nasıl hazırlandı? Konuyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile Psikolog Ayhan Altaş'tan dikkat çeken açıklamalar
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla terörist Ahlam Albashır da dahil olduğu 46 kişi dün gözaltına alındı. Albashır'ın 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları öğrenildi.
Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf ettiği açıklandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile Psikolog Ayhan Altaş saldırıyı gerçekleştiren teröristin saldırıya adım adım nasıl hazırlandığını anlattı.
'MANKURTLAŞMA SÜRECİNDEN GEÇİYORLAR'
"Terör eylemi gerçekleştirenlerin bu noktaya ulaşabilmesi için zihninin formatlanması gerekir" diyen Abdullah Ağar, terör örgütlerinin üyelerine kapsamlı bir ideolojik eğitim verdiğinin altını çizdi. Ağar, "Terör örgütleri eylemlerde kullanılacak militanlarını kendi çıkarlarına yani terörizme hizmet edecek şekilde eğitirler. Militan terör örgütünün ideolojisine ve hedeflerine teslim olana dek bu eğitim sürer. Tüm bunların sonuca ulaşması için örgüt üyeleri 'mankurtlaşma' (mankurt: bilinçsiz köle) olarak adlandırdığımız eğitim, baskı ve ikna süreçlerinden geçirilirler" dedi.
Abdullah Ağar bu süre içerisinde terör örgütlerinin üyelerine sadece ideolojik eğitim vermediğini ifade ederek, eğitim sürecinin aşama aşama olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Aşama aşama devam eden eğitim süreci içinde ideolojik eğitim dışında farklı eğitimler de alırlar. Yani sadece zihinsel olarak formatlanmazlar. Bu süre içinde bedensel eğitimler, silah eğitimleri, bomba eğitimleri alırlar ve pratikten geçirilirler. Böylece ortaya bir model çıkar ve o da kendisinden istenen terör eylemini gerçekleştirir."