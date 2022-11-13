Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı! Bombayı bırakan terörist gözaltına alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti. Olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
BOMBAYI BIRAKAN TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.
TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.
TRAFİĞE AÇILDI
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
6 ŞEHİDİN İSMİ BELLİ OLDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kalleş saldırıda şehit olanların isimlerini açıklayak başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR , Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN, Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOPKARA adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
YARALILARIN SON DURUMU
Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu da paylaştı. Yerlikaya, "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.