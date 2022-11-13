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    Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı! Bombayı bırakan terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan görüntülerdeki kadını işaret ederek "Terör kokusu var" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Taksim İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti. Olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    BOMBAYI BIRAKAN TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.

    TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
    Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.

    TRAFİĞE AÇILDI
    Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

    İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.


    6 ŞEHİDİN İSMİ BELLİ OLDU
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kalleş saldırıda şehit olanların isimlerini açıklayak başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR , Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN, Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOPKARA adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



    YARALILARIN SON DURUMU
    Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu da paylaştı. Yerlikaya, "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

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        HAİN SALDIRGAN YAKALANDI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

        İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

        Terörün Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Soylu, "Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. (Beyoğlu'ndaki patlama) Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200'e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır." dedi.

        Terörün farklı bir yüzü olduğunu ifade eden Soylu, "Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz." diye konuştu.

        Kimsenin coğrafyasında Kobani'nin, Tel Rıfat'ın, Münbiç'in Nusaybin'in, Kamışlı'nın olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

        "Bunlarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu büyük bir iradeyle tüm arkadaşlarımızla bir mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle."

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir üzüntü duyduklarını, 6 terör şehidinin olduğunu dile getirerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Soylu, şöyle konuştu:

        "Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi, eşiyle, bir kısmının babası, annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip olduk. Sayın Valimiz, Başkan Yardımcımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, Terör Başkanımız, İstihbarat Başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı."

        Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

        3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

        Eylemin gerçekleştiği andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile tüm birimlerin, kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili çalışma yaptığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

        "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı."

        -"ELDE ETTİĞİMİZ BULGULAR ÇERÇEVESİNDE, PKK/PYD TERÖR ÖRGÜTÜ"
        İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun."


        39 TABURCU, 5'İ YOĞUN BAKIMDA, 2'SİNİN DURUMU AĞIR...
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

        Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

        "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."




            FUAT OKTAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
            Patlama hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 2'si ağır 81 yaralımız bulunuyor. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı sorulacaktır. " dedi.

            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu edildiğini bildirdi. Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

            İlk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden Oktay ve Soylu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

            "DOKTORLARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
            Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Oktay, olay yerindeki değerlendirmelerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, vali, başsavcı, ilgililer ve komutanlar ile hastanelerdeki hastaları tek tek ziyaret ettiklerini dile getirdi.

            Fuat Oktay, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

            "81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız, 39'u taburcu olmuş durumda. Şimdi burada da görüştük. Yine Taksim'de de görüştüğümüz, diğer hastanelerde de görüştüğümüz arkadaşların çoğu hastalarımızın, aslında taburcu olabilecek durumda olanlar yine. Ama her ihtimale karşı bu geceyi burada geçirelim şeklinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz 2 kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu her türlü tüm aşamalarıyla birlikte yakın takipteler, yine Valimiz aynı şekilde. İnşallah ona ilişkin de çok yakında gerekli açıklamalar yapılacaktır."

            Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

            Patlamada yaralanan ve Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşlar için, görevlendirilen savcılar incelemede bulundu.

            39 YARALI TABURCU EDİLDİ
            İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u taburcu edildi.

            GÖZALTILAR VAR
            A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Olayla ilgili gözaltılar var" açıklamasında bulundu.

                EGM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

                Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası provokatif paylaşımlar yapan 25 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

                Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

                "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

                Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

                YARALILARIN DURUMU NASIL?
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada yaralananların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

                Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalelerin yapıldığını belirten Koca, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

                TERÖR KOKUYOR
                Taksim'de yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay mahalline emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş, yaralılarımızın süratle çevre hastanelere intikali sağlanmıştır.

                Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırın faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsuları ile ortaya çıkartılarak faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

                    Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

                    Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Vali'mizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir." dedi.

                    SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA
                    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

                    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.

                        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
                        İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." dedi.

                        İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE ADALET BAKANI BOZDAĞ İSTANBUL'DA
                        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.

                        BİR KADIN BANKA ÇANTA BIRAKIYOR!
                        Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın güvenlik kamerasına yansıdı.

                        Görüntülerde 16.13'te bir kadın olduğu değerlendirilen bir kişi gelerek banka çanta bırakıyor. Şüpheli kişi, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi olarak bu kadın gösteriliyor.

                            YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

                            RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerine yer verildi.

                            RTÜK BAŞKANI'NDAN 'GÜVENLİ KAYNAK' ÇAĞRISI
                            RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." dedi.

                            KAN İHTİYACI VAR MI?
                            Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

                                İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
                                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

                                BAKAN DUYURDU! 8 SAVCI VE İKİ BAŞSAVCIVEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ
                                Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.

                                Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

                                    VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

                                    Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

                                    GİRİŞLER KAPATILDI
                                    Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.
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