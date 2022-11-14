Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor.

Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular' diyen Soylu sözlerine, "Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp" şeklinde devam etti.

'EYLEMİN TALİMATININ KOBANİ'DEN GELDİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMİZ VAR'

Bakan Soylu, "Ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum. Bu eylemin adım atıldığı andan itibaren bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer. Talimatın alındığı yer. Ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular.

İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor.

Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.

Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.