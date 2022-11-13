Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama terör saldırısı mı? Terör uzmanları ne diyor? Taksim'deki saldırıyı kim yaptı?
Son dakika haberleri... Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti 38 kişi de yaralandı. Patlamanın terör saldırısı olduğundan şüphelenilirken A Haber canlı yayınına katılan Terör Uzmanı Caşın, "Kullanılan bombadan bahsedelim. Ya önceden oraya bırakılmış zaman aşımlı bir bomba olabilir. Parça taneli bomba olabilir veya bir intihar saldırısı da olabilir. Ama bunun ihtimalen bir terör saldırı olduğu belli. Neden yapılmış olabilir? İç ve dış siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.
13.11.2022 18:09 - Son Güncelleme: 13.11.2022 18:37
Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.
"YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamasında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır" bilgisini verdi.