Bakan Soylu açıkladı: İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist gözaltına alındı

Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan görüntülerdeki kadını işaret ederek "Terör kokusu var" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.