CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Sarıyer'de protesto şoku! Belediyeden çıkartılan işçiler kağıt fırlattı

İstanbul'da Sarıyer Belediyesi tarafından toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi.
Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP'li belediyelerin yaptığı faaliyetleri anlattı.
SALONDA SESLER YÜKSELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışmaları için Sarıyer Belediye Başkanımıza ve İBB Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedikten sonra salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.
KILIÇDAROĞLU'NA KAĞIT FIRLATILDI
Belediyeden haksız yere çıkartıklarını belirten işçiler Kılıçdaroğlu'na kağıt fırlattı. Bağrışmaların yaşandığı salonda Kılıçdaroğlu protestocu işçiye teşekkür etti.