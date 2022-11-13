CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Sarıyer'de protesto şoku! Belediyeden çıkartılan işçiler kağıt fırlattı

"HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ GEREKÇESİZ BİR KİŞİYİ İŞTEN ATMAZ"

Ardından protestoya sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır, hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra salonda bulunan partililer tarafından Kılıçdaroğlu'na destek tezahüratı geldi. Partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.