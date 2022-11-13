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    • 13.11.2022 15:43
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Sarıyer'de protesto şoku! Belediyeden çıkartılan işçiler kağıt fırlattı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer’de katıldığı bir programda hayatının şokunu yaşadı. Söz konusu programda belediyeden çıkartılan işçiler Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Belediyeden haksız yere çıkartıklarını belirten işçiler Kılıçdaroğlu'na kağıt fırlattı.

    Kılıçdaroğlu’na protesto şoku! Kağıt fırlattılar

    İstanbul'da Sarıyer Belediyesi tarafından toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi.

    Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

    Törende konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP'li belediyelerin yaptığı faaliyetleri anlattı.

    SALONDA SESLER YÜKSELDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışmaları için Sarıyer Belediye Başkanımıza ve İBB Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedikten sonra salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.

    KILIÇDAROĞLU'NA KAĞIT FIRLATILDI
    Belediyeden haksız yere çıkartıklarını belirten işçiler Kılıçdaroğlu'na kağıt fırlattı. Bağrışmaların yaşandığı salonda Kılıçdaroğlu protestocu işçiye teşekkür etti.

        Protestonun artması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına korumaları geldi.

        "HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ GEREKÇESİZ BİR KİŞİYİ İŞTEN ATMAZ"
        Ardından protestoya sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır, hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra salonda bulunan partililer tarafından Kılıçdaroğlu'na destek tezahüratı geldi. Partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.
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