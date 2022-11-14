İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.





PATLAYICININ TİPİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir" denildi.



ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Konuyla ilgili İstiklal Caddesi'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz." dedi.

BOMBACIYI YUNANİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI

Saldıraya çok güçlü bir cevap verileceğini belirten Bakan Soylu, "Bize verilen mesaja çok güçlü bir cevap vereceğiz. Eğer saldırganı yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaktı. " ifadelerini kullandı.



Teröristin nasıl yakalandığını detaylarıyla anlatan Bakan Soylu, teröristi öldürme talimatı alan teröristin de yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik.

Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor.

Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj.

Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneliktir. Teröristi öldürüp olayın ardından sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları ortada.

YAKALAMASAYDIK BOMBACI YUNANİSTAN'A KAÇIRILACAKTI

Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır.

İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz.