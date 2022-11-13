CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.
HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER: PATLAMAYI 'SEÇİM KAMPANYASI' DİYEREK LANSE ETTİLER
Patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.