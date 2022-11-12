İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kötü kokular yükseliyor! Sayıştay'dan çarpıcı tespit: Tunç Soyer'in başkanlığı mevzuata aykırı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ı denetleyen Sayıştay, hazırladığı denetim raporunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor olmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.
70 MİLYON LİRALIK ZARAR
Denetçi geçtiğimiz yıl şirketin 70 milyon 941 bin 484 lira zarar etmesine rağmen yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı dışında 392 bin 809 TL tutarında ekstra ücret ödendiğine dikkat çekti. Raporda yer alan diğer bir çarpıcı tespit ise alacaklar konusunda yer aldı. Sayıştay İZFAŞ'ın 27 milyon TL'yi aşan alacaklarının takibini yapmadığını belirtti.
ALACAKLARIN TAKİBİ YAPILMAMIŞ
İZFAŞ'ın alacaklarının 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle tutarının 27 milyon 808 bin 850 TL olduğuna dikkat çeken denetçi bu tutarın toplam varlıkların % 31'ine denk geldiğine dikkat çekti. Raporda bu alacakların 25 milyon 543 bin 063 TL tutarındaki kısmının ise vadesinin geçtiğini belirten Denetçi, şirketin alacaklarının takibini yapmadığına işaret etti.
NAKİT DARLIĞI SÖZ KONUSU
Şirketin 2021 yılı sonunda satıcılara olan borçlarının 2020 yılına göre % 179 Alıcılardan olan alacaklarının ise % 216 arttığını ifade eden denetçi raporunda; "Buna göre şirketin ciddi bir nakit darlığı yaşadığı ve alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı ve şüpheli alacak riskinin önemli seviyede arttığı görülmüştür." denildi.