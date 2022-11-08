Vay vay vay! Kemal Bey firarda, İmamoğlu aportta, Sözcü isyanda

Seçim yaklaştı, adaylık yarışı hızlandı! Kılıçdaroğlu da ABD'de 8 saat sırra kadem bastı. Hamburger yediğini anlattı. Sonra Londra'ya çıkarma yaptı. Para aradı!
Ancak o, dünya turundayken kendi mahallesi karıştı. "Adaylığı söz konusu değil" dediği İmamoğlu, atağa kalktı. "Ben de varım" dercesine kılıcını kuşandı.
Bu kavgada da Sözcü yandı! İBB Başkanı, önce kendisini parlatan sonra Kemal Bey'e yanaşan gazeteye cephe aldı. Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi gazladı.
3 kanalı Kılıçdaroğlu ve Sözcü'ye karşı kışkırttı. Saflar ayrıştı. Savaş ayyuka çıktı. Yayın Müdürü Metin Yılmaz, isyan bayrağı açtı.
İsmail Saymaz, "Sözcü'den 40 kişi kovuldu" dedi. İmamoğlu'na yakın olan Halk TV, Tele 1 ve KRT tepki gösterdi! Sözcü "Kasıt var" diye cevap verdi. En sonunda da Metin Yılmaz, İmamoğlu ile aralarındaki gerginliği itiraf etti: İmamoğlu ile iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun.
CHP, kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet'e ilan verdi. Ancak Sözcü'yü es geçti. Bunu da bir tek TAKVİM gündeme getirdi.
10 EYLÜL 2022