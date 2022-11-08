Vay vay vay! Kemal Bey firarda, İmamoğlu aportta, Sözcü isyanda





İsmail Saymaz, "Sözcü'den 40 kişi kovuldu" dedi. İmamoğlu'na yakın olan Halk TV, Tele 1 ve KRT tepki gösterdi! Sözcü "Kasıt var" diye cevap verdi. En sonunda da Metin Yılmaz, İmamoğlu ile aralarındaki gerginliği itiraf etti: İmamoğlu ile iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun.





CHP, kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet'e ilan verdi. Ancak Sözcü'yü es geçti. Bunu da bir tek TAKVİM gündeme getirdi.







10 EYLÜL 2022